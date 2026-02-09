Новини
Жоан Лапорта напусна президентския пост в Барселона

Жоан Лапорта напусна президентския пост в Барселона

9 Февруари, 2026 18:06 900 0

  • жоан лапорта-
  • барселона-
  • президент-
  • избори-
  • оставка-
  • борд на директорите-
  • елена форт-
  • рафаел ескудеро-
  • футболен клуб-
  • новини

Решението му идва в навечерието на предстоящите избори през март

Жоан Лапорта напусна президентския пост в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жоан Лапорта официално се оттегли от президентския пост в Барселона. Решението му идва в навечерието на предстоящите избори за ръководството на клуба, които ще се проведат през март.

Любопитното е, че Лапорта, въпреки предишните си уверения, че няма да се бори за нов мандат, отново ще се включи в надпреварата за президентското кресло. Не само той, но и част от настоящия борд на директорите подадоха оставки, спазвайки традиционната процедура преди изборите. Сред тях са и ключовите фигури – вицепрезидентите Елена Форт и Рафаел Ескудеро, които също ще се кандидатират за нови мандати.

Този неочакван обрат идва на фона на обещанията, които Лапорта даде в края на миналата година, когато категорично заяви, че няма да се кандидатира отново. Въпреки това, динамиката в управлението на Барселона и предизвикателствата пред клуба явно са го накарали да преосмисли позицията си.

С наближаването на изборите, феновете и анализаторите с нетърпение очакват да видят как ще се развие битката за властта в един от най-емблематичните футболни клубове в света.


