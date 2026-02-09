Жоан Лапорта напусна президентския пост в Барселона

Жоан Лапорта официално се оттегли от президентския пост в Барселона. Решението му идва в навечерието на предстоящите избори за ръководството на клуба, които ще се проведат през март.

Любопитното е, че Лапорта, въпреки предишните си уверения, че няма да се бори за нов мандат, отново ще се включи в надпреварата за президентското кресло. Не само той, но и част от настоящия борд на директорите подадоха оставки, спазвайки традиционната процедура преди изборите. Сред тях са и ключовите фигури – вицепрезидентите Елена Форт и Рафаел Ескудеро, които също ще се кандидатират за нови мандати.

Този неочакван обрат идва на фона на обещанията, които Лапорта даде в края на миналата година, когато категорично заяви, че няма да се кандидатира отново. Въпреки това, динамиката в управлението на Барселона и предизвикателствата пред клуба явно са го накарали да преосмисли позицията си.

С наближаването на изборите, феновете и анализаторите с нетърпение очакват да видят как ще се развие битката за властта в един от най-емблематичните футболни клубове в света.