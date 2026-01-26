Новини
Ювентус хвърля око на Бето от Евертън за подсилване на атаката

26 Януари, 2026 20:23 293 0

Торинският тим предпочита да осъществи трансфера под формата на наем с опция за откупуване

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Ювентус активно търси нови попълнения в предни позиции и според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“ вниманието на „бианконерите“ е привлечено от португалския нападател на Евертън – Бето.

След като преговорите с мароканския голмайстор Юсеф Ен-Несири от Фенербахче се провалиха, торинци са насочили усилията си към 27-годишния таран на „карамелите“. Ювентус предпочита да осъществи трансфера под формата на наем с опция за откупуване, което се оказа препъникамък и при опита да привлекат Ен-Несири.

Ръководството на Евертън е поставило цена от 20 милиона евро за Бето, което може да се окаже сериозно предизвикателство за италианския клуб.

През настоящия сезон във Висшата лига Бето е взел участие във всичките 22 срещи на Евертън, но е започнал като титуляр само в осем от тях. Въпреки ограниченото игрово време, португалецът е успял да се разпише два пъти в английския елит.


