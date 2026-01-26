Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен амбициозно планира бъдещето си с Хари Кейн

Байерн Мюнхен амбициозно планира бъдещето си с Хари Кейн

26 Януари, 2026 20:51 459 0

  • байерн мюнхен -
  • звезда -
  • хари кейн -
  • разговори -
  • договора -
  • макс еберл

Ръководството вече е стартирало официални разговори за удължаване на договора на нападателя

Байерн Мюнхен амбициозно планира бъдещето си с Хари Кейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен не крие желанието си да задържи английската си звезда Хари Кейн за по-дълго време в редиците си. Ръководството на германския шампион вече е стартирало официални разговори за удължаване на договора на нападателя, който се превърна в истински лидер на тима.

Макс Еберл, спортният директор на Байерн, потвърди новината, като лаконично заяви: „В момента водим конструктивни преговори с Хари.“ Този ход ясно показва, че клубът цени високо приноса на английския национал и иска да изгради бъдещите си успехи около него. Въпреки че настоящият контракт на Кейн с „баварците“ изтича чак през лятото на 2027 година, 32-годишният голмайстор няма никакво намерение да напуска Мюнхен.

От пристигането си през 2023 година, Кейн се превърна в истински кошмар за противниковите защити – в 126 изиграни срещи той е реализирал впечатляващите 119 гола.

Извън клубните си изяви, Хари Кейн е и капитан на националния отбор на Англия, където държи рекорда за най-много отбелязани голове – цели 78 попадения в 112 мача.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ