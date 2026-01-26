Байерн Мюнхен амбициозно планира бъдещето си с Хари Кейн

Баварският колос Байерн Мюнхен не крие желанието си да задържи английската си звезда Хари Кейн за по-дълго време в редиците си. Ръководството на германския шампион вече е стартирало официални разговори за удължаване на договора на нападателя, който се превърна в истински лидер на тима.

Макс Еберл, спортният директор на Байерн, потвърди новината, като лаконично заяви: „В момента водим конструктивни преговори с Хари.“ Този ход ясно показва, че клубът цени високо приноса на английския национал и иска да изгради бъдещите си успехи около него. Въпреки че настоящият контракт на Кейн с „баварците“ изтича чак през лятото на 2027 година, 32-годишният голмайстор няма никакво намерение да напуска Мюнхен.

От пристигането си през 2023 година, Кейн се превърна в истински кошмар за противниковите защити – в 126 изиграни срещи той е реализирал впечатляващите 119 гола.

Извън клубните си изяви, Хари Кейн е и капитан на националния отбор на Англия, където държи рекорда за най-много отбелязани голове – цели 78 попадения в 112 мача.