Венсан Компани разкритикува съдийството след равенството между Байерн и Хамбургер

Мачът между Байерн Мюнхен и Хамбургер, завършил при резултат 2:2, остави горчив вкус у треньора на баварците Венсан Компани. Белгийският специалист не скри разочарованието си от съдийските решения, които според него са повлияли на развоя на срещата.

„О, какво да кажа! Когато видиш цели 16 минути добавено време, започваш да се чудиш дали само футболистите са тези, които диктуват темпото на играта. Откакто съм в Мюнхен, винаги съм избягвал да коментирам съдиите, но днес беше невъзможно да премълча. Явно не само 22-мата на терена имаха думата“, заяви Компани пред медиите след последния съдийски сигнал.

Наставникът на Байерн изрази недоумение и по отношение на жълтия картон, показан на Хари Кейн: „За какво беше това предупреждение? Защитникът се подхлъзна, а Кейн получи картон. Явно дори най-ясните ситуации могат да се превърнат в главоблъсканица, когато съдията реши да се намеси.“

Компани подчерта и натоварения график на своя отбор: „Момчетата изиграха седем мача за по-малко от три седмици. Днес не загубихме, но равенството е разочароващо. В Бундеслигата няма лесни двубои, а Хамбургер винаги е опасен съперник, особено при центриранията.“

В заключение белгиецът не скри, че според него добавеното време е можело да бъде дори още повече: „16 минути? Можеше да са и 20 или 25! Видяхте сами какво се случи на терена.“