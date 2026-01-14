Новини
Байерн Мюнхен с обрат срещу Кьолн като гост

14 Януари, 2026 23:41 501 0

С този успех шампионите затвърдиха лидерската си позиция в класирането

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен обърна Кьолн с 3:1 на чужд терен в среща от 17-ия кръг на германското първенство.

Домакините от Кьолн изненадаха всички, когато Линтън Майна откри резултата в 41-ата минута, изпращайки феновете в екстаз. Радостта им обаче се оказа краткотрайна – в последните секунди на първата част Серж Гнабри възстанови равенството с хладнокръвен завършек.

След почивката „баварската машина“ набра скорост и пое контрола над двубоя. Мин-Джей Ким се разписа в 71-ата минута, давайки преднина на гостите, а малко преди последния съдийски сигнал Ленарт Карл оформи крайното 3:1 в полза на Байерн.

С този успех шампионите от Мюнхен затвърдиха лидерската си позиция в класирането, събирайки 47 точки. Кьолн, от своя страна, остава на 12-о място с актив от 17 точки.



