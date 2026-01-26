Доналд Тръмп ще пропусне Супербоул - ето защо

В навечерието на най-очакваното спортно събитие в САЩ – финала на Националната футболна лига, Доналд Тръмп отново привлече вниманието върху себе си с поредното си остро изказване. В специално интервю за The Post американският президент не скри разочарованието си от звездите, които ще излязат на сцената по време на полувремето на Супербоул.

Тази година организаторите заложиха на латино рап сензацията Bad Bunny и легендарната рок група Green Day – артисти, които неведнъж са отправяли критики към Тръмп и неговата политика. Именно този избор предизвика бурна реакция от страна на президента, който не спести нито думи, нито емоции.

„Категорично не одобрявам тези изпълнители. Това е направо катастрофален избор! Всичко, което правят, е да разпалват негативизъм и разделение. Просто ужасно!“, заяви Тръмп, без да крие възмущението си.

Въпреки острите си думи, той подчерта, че няма да присъства на грандиозния мач, който ще се проведе на 8 февруари в Сан Франциско, не заради музикантите, а поради чисто логистични причини.

„Разстоянието е прекалено голямо. Иначе с удоволствие бих бил там – винаги съм бил посрещан топло на Супербоул, хората ме харесват“, допълни Тръмп с характерното си самочувствие.