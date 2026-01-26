Новини
Казахстанци надвиха Септември София в Анталия

26 Януари, 2026 21:04 391 0

Това беше последна проверка за тима на турска земя

Казахстанци надвиха Септември София в Анталия - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София загуби от казахстанския Ордабаси с 1:2 в края на последната си контролна среща в Анталия.

Славко Матич заложи на стартов състав - Янко Георгиев, Робин Шутен, Мартин Христов, Доминик Ивкич, Симеон Василев, Виктор Очаи, Венислав Михайлов, Галин Иванов, Стефан Стоянович, Николас Фонтейн и Бертранд Фурие, като септемврийци поведоха с гол на Фонтейн директно от корнер в 15-ата минута.

Казахстанците изравниха в края на полувремето, а на почивката Матич смени целия състав без стража Георгиев. В игра се появиха Божидар Томовски, Кубрат Йонашчъ, Валантайн Озорнвафор, Матео Стаматов, Йоан Бауренски, Красиан Колев, Димитър Челебиев, Фаиз Матуар, Преслав Георгиев и Едни Рибейро.

Срещата бе равностойна и през втората част, а силният вятър затрудни и двата отбора. В 70-ата минута на терена се появиха също Йоан Вригазов, Борислав Стоичков и Виктор Добрев, а победното попадение за Ордабаси падна в последната минута на двубоя.

Стоян Стоичков, Никола Генчев, Николай Кръстев, Георги Върбанов и Себастиян Уейд пропуснаха мача поради леки проблеми.

Във вторник Септември се прибира в България, където ще продължи да се готви за старта на първенството.


