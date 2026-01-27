Александър Зверев се класира на полуфиналите на Australian Open

Германската тенис звезда Александър Зверев, заемащ третата позиция в световната ранглиста, си осигури първия полуфинален билет на тазгодишното Открито първенство на Австралия. В оспорван четвъртфинален сблъсък на твърдите кортове в Мелбърн, 28-годишният Зверев демонстрира класа и хладнокръвие, като надделя над младия американски талант Лърнър Тиен с резултат 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) след 3 часа и 13 минути битка.

Сервирайки като истински ас, Зверев впечатли с цели 24 директни точки от сервис – с 13 повече от 20-годишния си съперник. Докато Тиен, който е 29-и в световната ранглиста, допусна цели 9 двойни грешки, германецът сбърка само веднъж на начален удар. Зверев успя да реализира три пробива и не позволи на американеца да се възползва от нито една от трите си възможности за пробив.

В следващата фаза на престижния турнир Зверев ще се изправи срещу победителя от двубоя между испанския феномен Карлос Алкарас и австралийската надежда Алекс Де Минор.