Александър Зверев се класира на полуфиналите на Australian Open

Александър Зверев се класира на полуфиналите на Australian Open

27 Януари, 2026 09:26

Германецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Карлос Алкарас и Алекс Де Минор

Александър Зверев се класира на полуфиналите на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската тенис звезда Александър Зверев, заемащ третата позиция в световната ранглиста, си осигури първия полуфинален билет на тазгодишното Открито първенство на Австралия. В оспорван четвъртфинален сблъсък на твърдите кортове в Мелбърн, 28-годишният Зверев демонстрира класа и хладнокръвие, като надделя над младия американски талант Лърнър Тиен с резултат 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) след 3 часа и 13 минути битка.

Сервирайки като истински ас, Зверев впечатли с цели 24 директни точки от сервис – с 13 повече от 20-годишния си съперник. Докато Тиен, който е 29-и в световната ранглиста, допусна цели 9 двойни грешки, германецът сбърка само веднъж на начален удар. Зверев успя да реализира три пробива и не позволи на американеца да се възползва от нито една от трите си възможности за пробив.

В следващата фаза на престижния турнир Зверев ще се изправи срещу победителя от двубоя между испанския феномен Карлос Алкарас и австралийската надежда Алекс Де Минор.


  • 1 интернационалът

    2 0 Отговор
    Саша Зверев?Колко прекрасно немско име.А Ханс,Юрген къде са?Очаквам в скоро време да въведат втори официален език турски.Света се побърка.

    09:41 27.01.2026

