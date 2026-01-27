В Левски не губят време - тренират веднага след прибирането от Турция

От Левски обявиха програмата на представителния отбор до мача за Суперкупата с Лудогорец на 3 февруари.

Тимът се прибора от лагер в Турция днес и веднага се заема с тренировките на родна земя.

Ето програмата на "сините":

27 януари, вторник:

След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

28 януари, сряда:

15:00 часа – „Левски“ – „Вихрен“ (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“

29 януари, четвъртък:

ПОЧИВЕН ДЕН

30 януари, петък:

17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

31 януари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

1 февруари, неделя:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 февруари, понеделник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 февруари, вторник:

18:00 часа – „Левски“ – „Лудогорец“ – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“