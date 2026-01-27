Новини
В Левски не губят време - тренират веднага след прибирането от Турция

В Левски не губят време - тренират веднага след прибирането от Турция

Клубът обяви програмата до мача за Суперкупата

От Левски обявиха програмата на представителния отбор до мача за Суперкупата с Лудогорец на 3 февруари.

Тимът се прибора от лагер в Турция днес и веднага се заема с тренировките на родна земя.

Ето програмата на "сините":

27 януари, вторник:

След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

28 януари, сряда:

15:00 часа – „Левски“ – „Вихрен“ (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“

29 януари, четвъртък:

ПОЧИВЕН ДЕН

30 януари, петък:

17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

31 януари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

1 февруари, неделя:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 февруари, понеделник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 февруари, вторник:

18:00 часа – „Левски“ – „Лудогорец“ – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“


  • 1 Бижутера

    1 1 Отговор
    Maчкайте говедааааа тая година шампиони!!!

    Коментиран от #2

    12:14 27.01.2026

  • 2 Лудогорец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бижутера":

    Тихо бе Припознат ще се задавиш.

    13:19 27.01.2026

  • 3 И ЗАЩО ЛУДИ И ТАНАСОФЦИ.

    0 0 Отговор
    За Лудогорец да но финалист за купата бе ЦСКА. би трябвало те да играят пак. Що за формат.

    13:35 27.01.2026

