В Левски не губят време - тренират веднага след прибирането от Турция

От Левски обявиха програмата на представителния отбор до мача за Суперкупата с Лудогорец на 3 февруари.
Тимът се прибора от лагер в Турция днес и веднага се заема с тренировките на родна земя.
Ето програмата на "сините":
27 януари, вторник:
След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
28 януари, сряда:
15:00 часа – „Левски“ – „Вихрен“ (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“
29 януари, четвъртък:
ПОЧИВЕН ДЕН
30 януари, петък:
17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
31 януари, събота:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
1 февруари, неделя:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
2 февруари, понеделник:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
3 февруари, вторник:
18:00 часа – „Левски“ – „Лудогорец“ – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“
