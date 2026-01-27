Спартак Варна привлече под наем дуо бразилци от Ботев Пловдив

Спартак Варна официално обяви привличането на двама бразилци от Ботев Пловдив. Талес и Тайлсон ще играят под наем при "соколите".

Ето какво написаха от Спартак:

"Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонкалвес се присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона!

Талес Жозе да Силва - офанзивно крило

Роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия

Позиция: ляво/дясно крило

Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения, което ще донесе допълнителна опасност в атаката на Спартак Варна.

Тайлсон Пинто Гонкалвес – офанзивен халф и крило

Роден на 5 март 1999 г. в Бразилия

Позиция: офанзивен халф / крило

Tailson израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на Santos. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост, които ще добавят свежест и идеи в офанзивната игра на Спартак Варна.

Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона. 💥

Добре дошли, Талес и Тайлсон!

Пожелаваме ви силни мачове с екипа на Спартак Варна".