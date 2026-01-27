Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спартак Варна привлече под наем дуо бразилци от Ботев Пловдив

Спартак Варна привлече под наем дуо бразилци от Ботев Пловдив

27 Януари, 2026 16:29 761 1

  • ботев пловдив-
  • футбол-
  • спартак варна

Талес и Тайлсон ще играят за "соколите" до края на сезона

Спартак Варна привлече под наем дуо бразилци от Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна официално обяви привличането на двама бразилци от Ботев Пловдив. Талес и Тайлсон ще играят под наем при "соколите".

Ето какво написаха от Спартак:

"Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонкалвес се присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона!

Талес Жозе да Силва - офанзивно крило

Роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия

Позиция: ляво/дясно крило

Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения, което ще донесе допълнителна опасност в атаката на Спартак Варна.

Тайлсон Пинто Гонкалвес – офанзивен халф и крило

Роден на 5 март 1999 г. в Бразилия

Позиция: офанзивен халф / крило

Tailson израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на Santos. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост, които ще добавят свежест и идеи в офанзивната игра на Спартак Варна.

Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона. 💥

Добре дошли, Талес и Тайлсон!

Пожелаваме ви силни мачове с екипа на Спартак Варна".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не гледащ футбол след 94

    0 0 Отговор
    Ей за това нямаме вече 30 год. Български, национален футбол!
    За съжаление и в бъдеще ще става по-зле!

    17:19 27.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ