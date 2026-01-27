Бившият президент на ФИФА посъветва феновете да бойкотират Мондиал 2026

Бившият президент на ФИФА - Сеп Блатер посъветва феновете да не пътуват до Съединените щати за предстоящото Световно първенство от съображения за сигурност.

„За феновете, само един съвет: избягвайте Съединените щати! Така или иначе ще видите Световното по-добре по телевизията. При пристигането си феновете трябва да очакват, че ако не се държат правилно с властите, ще бъдат незабавно изпратени у дома. Ако имат късмет...“, написа Блатер в социалната мрежа Х.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли. The Economist по-рано съобщи, че европейските страни обмислят бойкотиране на Световното първенство на фона на спора за Гренландия.

Блатер (89), гласовит критик на Джани Инфантино, настоящият президент на ФИФА, беше негов предшественик до 2015 г., когато подаде оставка на фона на каскада от скандали.

Обвинен в измама, наред с други неща, Блатер, заедно с Мишел Платини, беше окончателно оправдан през 2025 г. от швейцарските съдилища. Двамата бивши служители бяха обвинени, че са „незаконно получили, в ущърб на ФИФА, плащане от 2 милиона швейцарски франка“ (1,8 милиона евро) „в полза на Мишел Платини“, според швейцарската прокуратура.