Бившият президент на ФИФА посъветва феновете да бойкотират Мондиал 2026

27 Януари, 2026 19:01 671 4

При пристигането си феновете трябва да очакват, че ако не се държат правилно с властите, ще бъдат незабавно изпратени у дома

Бившият президент на ФИФА посъветва феновете да бойкотират Мондиал 2026 - 1
Бившият президент на ФИФА - Сеп Блатер посъветва феновете да не пътуват до Съединените щати за предстоящото Световно първенство от съображения за сигурност.

„За феновете, само един съвет: избягвайте Съединените щати! Така или иначе ще видите Световното по-добре по телевизията. При пристигането си феновете трябва да очакват, че ако не се държат правилно с властите, ще бъдат незабавно изпратени у дома. Ако имат късмет...“, написа Блатер в социалната мрежа Х.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли. The Economist по-рано съобщи, че европейските страни обмислят бойкотиране на Световното първенство на фона на спора за Гренландия.

Блатер (89), гласовит критик на Джани Инфантино, настоящият президент на ФИФА, беше негов предшественик до 2015 г., когато подаде оставка на фона на каскада от скандали.

Обвинен в измама, наред с други неща, Блатер, заедно с Мишел Платини, беше окончателно оправдан през 2025 г. от швейцарските съдилища. Двамата бивши служители бяха обвинени, че са „незаконно получили, в ущърб на ФИФА, плащане от 2 милиона швейцарски франка“ (1,8 милиона евро) „в полза на Мишел Платини“, според швейцарската прокуратура.


  • 1 че ако се държат като терористи или не

    5 2 Отговор
    спазват законите на държавата какво да ги правят да ги настанят в хотел и да ги почерпят ли , този дъртак е изкукуригал напълно но е нормално за възрастта му

    19:05 27.01.2026

  • 2 Евроджендър

    5 0 Отговор
    Колко пъти днес ще потаряте една и съща партенка?

    19:07 27.01.2026

  • 3 ?????

    3 0 Отговор
    Тоя не го ли изгониха за корупция?
    Не че и другите там са по-различни, но той явно много е хапнал че чак да го изгонят.

    19:31 27.01.2026

  • 4 Претоплена манджа

    0 0 Отговор
    ...новина от вчера...
    Спиш Павка...спииш..

    19:39 27.01.2026

