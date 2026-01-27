Бруно Фернандеш с условия пред Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозна битка да задържи капитана си Бруно Фернандеш това лято.

Португалският плеймейкър настоява за драстично увеличение на заплатата до 400 000 паунда на седмица, за да остане на "Олд Трафорд", съобщава Мирър.

Решението му обаче не е свързано само с пари. Фернандеш е разочарован от клубната политика и очаква да види кой ще поеме отбора за постоянно, преди да обвърже бъдещето си.

31-годишният футболист е поставил ясна цена за своята лоялност. Той е информирал ръководството на клуба, че очаква заплата, която би го направила най-високоплатения играч на "Олд Трафорд", статут, който смята, че отразява огромния му принос от пристигането му през януари 2020 година.

Евентуална продажба на Каземиро може да осигури част от необходимите средства за новия му договор.

Искането идва на фона на нарастващо недоволство сред феновете и играчите. Фернандеш е станал "разочарован" от начина на управление в клуба и постоянната нестабилност на треньорската скамейка.

Отказал изгодна оферта от Саудитска Арабия миналото лято, португалецът е наясно, че следващият му договор ще бъде последният голям в кариерата му и е решен да максимизира приходите си.