Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бруно Фернандеш с условия пред Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш с условия пред Ман Юнайтед

27 Януари, 2026 19:28 397 0

  • манчестър юнайтед-
  • бруно фернандес-
  • футбол-
  • висша лига

Португалският плеймейкър настоява за драстично увеличение на заплатата до 400 000 паунда на седмица, за да остане на "Олд Трафорд"

Бруно Фернандеш с условия пред Ман Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозна битка да задържи капитана си Бруно Фернандеш това лято.

Португалският плеймейкър настоява за драстично увеличение на заплатата до 400 000 паунда на седмица, за да остане на "Олд Трафорд", съобщава Мирър.

Решението му обаче не е свързано само с пари. Фернандеш е разочарован от клубната политика и очаква да види кой ще поеме отбора за постоянно, преди да обвърже бъдещето си.

31-годишният футболист е поставил ясна цена за своята лоялност. Той е информирал ръководството на клуба, че очаква заплата, която би го направила най-високоплатения играч на "Олд Трафорд", статут, който смята, че отразява огромния му принос от пристигането му през януари 2020 година.

Евентуална продажба на Каземиро може да осигури част от необходимите средства за новия му договор.

Искането идва на фона на нарастващо недоволство сред феновете и играчите. Фернандеш е станал "разочарован" от начина на управление в клуба и постоянната нестабилност на треньорската скамейка.

Отказал изгодна оферта от Саудитска Арабия миналото лято, португалецът е наясно, че следващият му договор ще бъде последният голям в кариерата му и е решен да максимизира приходите си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ