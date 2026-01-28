Новини
Здравко Димитров е трансферна цел на лидера на втората дивизия в Турция

28 Януари, 2026 10:01 496 0

  • бодрумспор-
  • здравко димитров-
  • футбол

Споменава се, че сделката вече е факт и се очаква българинът да премине в новия си клуб, но все още няма официално потвърждение

Здравко Димитров е трансферна цел на лидера на втората дивизия в Турция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Бодрумспор Здравко Димитров е трансферна цел на лидера на втората дивизия в Турция Амедспор, твърдят местните медии. Споменава се, че сделката вече е факт и се очаква българинът да премине в новия си клуб, но все още няма официално потвърждение. Амедспор е лидер в класирането с 43 точки, докато настоящият тим на крилото се намира на шеста позиция с 36 пункта на сметката си.

Здравко Димитров е изиграл 22 мача във вътрешното първенство през този сезон, като се е отчел с три гола и една асистенция, но силните му изяви са впечатлили Амедспор, които желаят да се подсилят с него в преследването на целта си - влизане в Суперлигата на Турция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
