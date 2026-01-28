Звезда на Тотнъм претърпя автомобилна катастрофа

Звездата на Тотнъм Рандал Коло Муани е попаднал в сериозна автомобилна катастрофа във вторник, но за щастие е невредим.
Инцидентът се е случил на магистралата, докато 27-годишният нападател е пътувал към летище "Станстед" за предстоящия сблъсък от Шампионска лига срещу Айнтрахт Франкфурт.
Причина за инцидента е спукана предна гума на неговото Ferrari (оценявано на над 400 000 паунда), което е претърпяло сериозни щети по предната част.
Съотборникът му Уилсън Одоберт, който е пътувал зад Коло Муани, веднага е спрял, за да се увери, че всичко е наред.
Мениджърът на "шпорите" Томас Франк потвърди, че и двамата футболисти са добре, въпреки че са "малко закъснели" и ще се присъединят към отбора по-късно.
"Гума се е спукала", уточни Франк, подчертавайки, че всички участници в инцидента са невредими.
Тази драма идва в особено труден момент за Тотнъм, който е измъчван от контузии. Франк разполага само с 11 здрави полеви играчи за предстоящия мач. Към лазарета се присъединяват Педро Поро, който ще отсъства четири седмици заради разтежение на подколянното сухожилие, и Мики ван де Вен, който не е пътувал за Франкфурт.
Въпреки проблемите с контузени, Тотнъм вече си осигури място в елиминационната фаза на Шампионска лига. Победа над Айнтрахт Франкфурт обаче ще гарантира на "шпорите" завършване в Топ 8 и директен билет до осминафиналите на турнира, избягвайки плейофите.
