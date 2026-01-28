Новини
Спорт »
Световен футбол »
Звезда на Тотнъм претърпя автомобилна катастрофа

Звезда на Тотнъм претърпя автомобилна катастрофа

28 Януари, 2026 10:29 602 0

  • тотнъм-
  • рандал коло муани-
  • футбол-
  • висша лига-
  • катастрофа

Инцидентът се е случил на магистралата

Звезда на Тотнъм претърпя автомобилна катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Тотнъм Рандал Коло Муани е попаднал в сериозна автомобилна катастрофа във вторник, но за щастие е невредим.

Инцидентът се е случил на магистралата, докато 27-годишният нападател е пътувал към летище "Станстед" за предстоящия сблъсък от Шампионска лига срещу Айнтрахт Франкфурт.

Причина за инцидента е спукана предна гума на неговото Ferrari (оценявано на над 400 000 паунда), което е претърпяло сериозни щети по предната част.

Съотборникът му Уилсън Одоберт, който е пътувал зад Коло Муани, веднага е спрял, за да се увери, че всичко е наред.

Мениджърът на "шпорите" Томас Франк потвърди, че и двамата футболисти са добре, въпреки че са "малко закъснели" и ще се присъединят към отбора по-късно.

"Гума се е спукала", уточни Франк, подчертавайки, че всички участници в инцидента са невредими.

Тази драма идва в особено труден момент за Тотнъм, който е измъчван от контузии. Франк разполага само с 11 здрави полеви играчи за предстоящия мач. Към лазарета се присъединяват Педро Поро, който ще отсъства четири седмици заради разтежение на подколянното сухожилие, и Мики ван де Вен, който не е пътувал за Франкфурт.

Въпреки проблемите с контузени, Тотнъм вече си осигури място в елиминационната фаза на Шампионска лига. Победа над Айнтрахт Франкфурт обаче ще гарантира на "шпорите" завършване в Топ 8 и директен билет до осминафиналите на турнира, избягвайки плейофите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ