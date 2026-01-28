Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джанлуиджи Буфон празнува 48-ия си рожден ден – легендата, която промени футболната история

Джанлуиджи Буфон празнува 48-ия си рожден ден – легендата, която промени футболната история

28 Януари, 2026 15:16 324 0

  • джанлуиджи буфон-
  • легенда-
  • вратар-
  • италия-
  • ювентус-
  • рожден ден

Изиграл е 175 мача за Италия

Джанлуиджи Буфон празнува 48-ия си рожден ден – легендата, която промени футболната история - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес светът на футбола отдава почит на един от най-емблематичните вратари на всички времена – Джанлуиджи Буфон, който навършва 48 години!

Роден на 28 януари 1978 година в живописния италиански град Карара, Буфон се превърна в символ на класа, отдаденост и непоколебим дух на терена. През своята бляскава кариера, Буфон не просто защитаваше вратата – той вдъхновяваше поколения фенове и млади футболисти. Италианският страж носи капитанската лента на националния отбор на Италия между 2010 и 2017 година, като оставя незаличима следа с рекордните си 175 мача за „Скуадра Адзура“. Участието му на пет световни и четири европейски първенства е постижение, с което малцина могат да се похвалят.

В Серия „А“ Буфон е истинска икона – с 641 изиграни срещи, той е втори по този показател в историята на италианското първенство, изпреварен единствено от легендарния Паоло Малдини.

Кулминацията в кариерата на Буфон несъмнено е световната титла с Италия през 2006 година – момент, който завинаги ще остане в сърцата на футболните запалянковци.

През 2013 година Международната федерация по футболна история и статистика го обявява за най-добрия вратар на 21 век – признание, което затвърждава мястото му сред великите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ