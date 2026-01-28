Джанлуиджи Буфон празнува 48-ия си рожден ден – легендата, която промени футболната история

Днес светът на футбола отдава почит на един от най-емблематичните вратари на всички времена – Джанлуиджи Буфон, който навършва 48 години!

Роден на 28 януари 1978 година в живописния италиански град Карара, Буфон се превърна в символ на класа, отдаденост и непоколебим дух на терена. През своята бляскава кариера, Буфон не просто защитаваше вратата – той вдъхновяваше поколения фенове и млади футболисти. Италианският страж носи капитанската лента на националния отбор на Италия между 2010 и 2017 година, като оставя незаличима следа с рекордните си 175 мача за „Скуадра Адзура“. Участието му на пет световни и четири европейски първенства е постижение, с което малцина могат да се похвалят.

В Серия „А“ Буфон е истинска икона – с 641 изиграни срещи, той е втори по този показател в историята на италианското първенство, изпреварен единствено от легендарния Паоло Малдини.

Кулминацията в кариерата на Буфон несъмнено е световната титла с Италия през 2006 година – момент, който завинаги ще остане в сърцата на футболните запалянковци.

През 2013 година Международната федерация по футболна история и статистика го обявява за най-добрия вратар на 21 век – признание, което затвърждава мястото му сред великите.