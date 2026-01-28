Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Славия приключи турския си лагер с равенство срещу Милсами

Славия приключи турския си лагер с равенство срещу Милсами

28 Януари, 2026 19:05 389 0

  • славия -
  • подготовка -
  • турция-
  • милсами -
  • контрола -
  • анталия

„Белите“ се прибират в София в четвъртък

Славия приключи турския си лагер с равенство срещу Милсами - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на Славия сложиха точка на зимната си подготовка в Турция с равенство 1:1 срещу молдовския Милсами – четвърти в местния шампионат. Последната контрола на „белите“ в Анталия предложи динамика, емоции и няколко интересни момента.

Първото полувреме бе белязано от впечатляващ индивидуален рейд на Кристиян Балов, който буквално разсече защитата на Милсами и бе фаулиран в наказателното поле малко преди почивката. Янис Гермуш хладнокръвно реализира отсъдената дузпа, давайки предимство на софийския тим.

След антракта треньорът Ратко Достанич даде шанс на всички налични играчи да се изявят, което внесе свежест, но и известна несигурност в редиците на Славия.

В 83-ата минута молдовците се възползваха от разконцентрираната защита и с прецизен диагонален удар възстановиха равенството.

Така Славия приключва турския си лагер с баланс от една победа, три равенства и едно поражение в приятелските срещи.

„Белите“ се прибират в София в четвъртък, където ще продължат подготовката си до началото на шампионата. Последната проверка за тима ще бъде на 31 януари (събота) от 14:00 часа срещу Марек на стадион „Александър Шаламанов“.

Официалното подновяване на битките в първенството е насрочено за 8 февруари, когато Славия ще приеме Локомотив (Пловдив) в първия си мач за пролетния дял.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ