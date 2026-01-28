Славия приключи турския си лагер с равенство срещу Милсами

Футболистите на Славия сложиха точка на зимната си подготовка в Турция с равенство 1:1 срещу молдовския Милсами – четвърти в местния шампионат. Последната контрола на „белите“ в Анталия предложи динамика, емоции и няколко интересни момента.

Първото полувреме бе белязано от впечатляващ индивидуален рейд на Кристиян Балов, който буквално разсече защитата на Милсами и бе фаулиран в наказателното поле малко преди почивката. Янис Гермуш хладнокръвно реализира отсъдената дузпа, давайки предимство на софийския тим.

След антракта треньорът Ратко Достанич даде шанс на всички налични играчи да се изявят, което внесе свежест, но и известна несигурност в редиците на Славия.

В 83-ата минута молдовците се възползваха от разконцентрираната защита и с прецизен диагонален удар възстановиха равенството.

Така Славия приключва турския си лагер с баланс от една победа, три равенства и едно поражение в приятелските срещи.

„Белите“ се прибират в София в четвъртък, където ще продължат подготовката си до началото на шампионата. Последната проверка за тима ще бъде на 31 януари (събота) от 14:00 часа срещу Марек на стадион „Александър Шаламанов“.

Официалното подновяване на битките в първенството е насрочено за 8 февруари, когато Славия ще приеме Локомотив (Пловдив) в първия си мач за пролетния дял.