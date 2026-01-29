Опасност от измами с официалното мобилно приложение на ЦСКА

Ръководството на ЦСКА отправи сериозно предупреждение към своите привърженици относно нарастващ брой опити за измама, свързани с мобилното приложение на клуба – MyCSKA. В последно време се наблюдават случаи, при които злонамерени лица се опитват да заблудят феновете, използвайки фалшиви версии или подвеждащи съобщения, имитиращи официалната платформа.
Ето съобщението от клуба:
"Армейци,
Във връзка с получени сигнали за нерегламентирано използване на наименованието на клубната апликация MyCSKA за създаване на фалшиви и подвеждащи платформи в дигиталното пространство (интернет сайтове), ЦСКА държи да информира, че MyCSKA съществува единствено във формат на мобилно приложение и се изтегля САМО през официалните магазини на Apple и Android.
Всички други канали, използващи името MyCSKA, за сваляне на приложението или с друга противозаконна цел (измама, предоставяне и използване на лични данни и др.) са опит за манипулация и въвеждане в заблуда на потребителите. В тази връзка ЦСКА вече е предприел всички необходими действия пред компетентните органи.
Използваме случая да благодарим за подкрепата на хилядите „армейци“, които вече се абонираха за MyCSKA.
Можете да изтеглите MyCSKA тук.
Само ЦСКА!"
