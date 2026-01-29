Новини
Опасност от измами с официалното мобилно приложение на ЦСКА

29 Януари, 2026 18:49 423 1

В последно време се наблюдават случаи, при които злонамерени лица се опитват да заблудят феновете

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА отправи сериозно предупреждение към своите привърженици относно нарастващ брой опити за измама, свързани с мобилното приложение на клуба – MyCSKA. В последно време се наблюдават случаи, при които злонамерени лица се опитват да заблудят феновете, използвайки фалшиви версии или подвеждащи съобщения, имитиращи официалната платформа.

Ето съобщението от клуба:

"Армейци,

Във връзка с получени сигнали за нерегламентирано използване на наименованието на клубната апликация MyCSKA за създаване на фалшиви и подвеждащи платформи в дигиталното пространство (интернет сайтове), ЦСКА държи да информира, че MyCSKA съществува единствено във формат на мобилно приложение и се изтегля САМО през официалните магазини на Apple и Android.

Всички други канали, използващи името MyCSKA, за сваляне на приложението или с друга противозаконна цел (измама, предоставяне и използване на лични данни и др.) са опит за манипулация и въвеждане в заблуда на потребителите. В тази връзка ЦСКА вече е предприел всички необходими действия пред компетентните органи.

Използваме случая да благодарим за подкрепата на хилядите „армейци“, които вече се абонираха за MyCSKA.

Можете да изтеглите MyCSKA тук.

Само ЦСКА!"


  • 1 Ко речи?

    0 0 Отговор
    И къв ви е зорът да има такова приложение?!?

    19:19 29.01.2026

