Защо Райън Гигс не бе включен в Залата на славата на Висшата лига? Истината зад скандала

Висшата лига отложи безсрочно плановете си да въведе легендарния футболист на Манчестър Юнайтед, Райън Гигс, в своята Зала на славата. Причината за това решение е свързана с тежки обвинения срещу бившия уелски национал, които хвърлиха сянка върху неговата кариера и репутация.

52-годишният Гигс, който трябваше да бъде един от първите удостоени с това признание заедно с Алън Шиърър, бе изваден от номинационния списък след разразилия се скандал около обвинения в домашно насилие срещу бившата му приятелка. Тази новина бе разпространена от британския вестник *The Telegraph*, който разкри, че комитетът, отговарящ за избора, е взел предвид сериозността на ситуацията и е предпочел да изключи Гигс от процеса.

Първоначално обявяването на първите членове на Залата на славата бе планирано за 2020 година, но пандемията от COVID-19 забави старта на инициативата. През това време комисията е следила развитието на делото срещу Гигс и в крайна сметка е решила да не го включва сред първите удостоени.

През юли 2023 г. Райън Гигс бе оправдан по обвиненията, които го свързваха с нападение над бившата му партньорка Кейт Гревил и нейната сестра Ема. Той категорично отрече да е упражнявал насилие или принуда спрямо тях. Въпреки това, сянката на скандала продължава да влияе върху възприятието към него.

Интересен факт е, че други известни футболисти с проблеми извън терена, като Джон Тери, Рио Фърдинанд и Ерик Кантона, са част от Залата на славата, въпреки техните наказания и съдебни дела. Това поставя въпроса за критериите и моралните стандарти, които Висшата лига прилага при избора на своите легенди.

Процедурата за включване в Залата на славата съчетава обществено гласуване с експертна селекция от комисия, а настоящите членове имат последната дума при окончателния избор. В този контекст, решението да се изключи Гигс от първоначалния списък показва колко сериозно се възприемат обвиненията срещу него.

Като футболист, Райън Гигс остава една от най-емблематичните фигури в историята на Манчестър Юнайтед и Висшата лига. С впечатляващите си 963 мача и 168 гола за „червените дяволи“, той бе ключова част от отбора, спечелил требъл – титлата във Висшата лига, Купата на Англия и Шампионската лига в един сезон. Неговата колекция от трофеи включва 13 шампионски титли, два трофея от Шампионската лига, четири Купи на Англия и три Купи на лигата.

Към момента Залата на славата на Висшата лига включва 24 футболни и треньорски легенди, сред които са имена като Тиери Анри, Франк Лампард, Дейвид Бекъм, Сър Алекс Фъргюсън и други. Миналата година в нея бяха приети Еден Азар и Гари Невил.

В официално изявление пред *The Telegraph* говорител на Висшата лига подчерта, че изборът на номинираните се базира на множество фактори – от постижения и позиции на играчите до общественото мнение и исторически контекст.

„Краткият списък се преглежда всяка година, като се вземат предвид всички релевантни обстоятелства“, допълни той.