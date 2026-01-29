Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защо Райън Гигс не бе включен в Залата на славата на Висшата лига? Истината зад скандала

Защо Райън Гигс не бе включен в Залата на славата на Висшата лига? Истината зад скандала

29 Януари, 2026 19:11 430 3

  • райън гигс-
  • зала на славата висша лига-
  • манчестър юнайтед-
  • домашно насилие-
  • футболни легенди-
  • висша лига-
  • обвинения-
  • футболни скандали-
  • алън шиърър-
  • футболна история-
  • висша лига зала на славата-
  • футболни награди

Въпреки че той остава една от най-ярките звезди в английския футбол, неговото място в Залата на славата все още е под въпрос, докато сенките от миналото не бъдат напълно изчистени

Защо Райън Гигс не бе включен в Залата на славата на Висшата лига? Истината зад скандала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Висшата лига отложи безсрочно плановете си да въведе легендарния футболист на Манчестър Юнайтед, Райън Гигс, в своята Зала на славата. Причината за това решение е свързана с тежки обвинения срещу бившия уелски национал, които хвърлиха сянка върху неговата кариера и репутация.

52-годишният Гигс, който трябваше да бъде един от първите удостоени с това признание заедно с Алън Шиърър, бе изваден от номинационния списък след разразилия се скандал около обвинения в домашно насилие срещу бившата му приятелка. Тази новина бе разпространена от британския вестник *The Telegraph*, който разкри, че комитетът, отговарящ за избора, е взел предвид сериозността на ситуацията и е предпочел да изключи Гигс от процеса.

Първоначално обявяването на първите членове на Залата на славата бе планирано за 2020 година, но пандемията от COVID-19 забави старта на инициативата. През това време комисията е следила развитието на делото срещу Гигс и в крайна сметка е решила да не го включва сред първите удостоени.

През юли 2023 г. Райън Гигс бе оправдан по обвиненията, които го свързваха с нападение над бившата му партньорка Кейт Гревил и нейната сестра Ема. Той категорично отрече да е упражнявал насилие или принуда спрямо тях. Въпреки това, сянката на скандала продължава да влияе върху възприятието към него.

Интересен факт е, че други известни футболисти с проблеми извън терена, като Джон Тери, Рио Фърдинанд и Ерик Кантона, са част от Залата на славата, въпреки техните наказания и съдебни дела. Това поставя въпроса за критериите и моралните стандарти, които Висшата лига прилага при избора на своите легенди.

Процедурата за включване в Залата на славата съчетава обществено гласуване с експертна селекция от комисия, а настоящите членове имат последната дума при окончателния избор. В този контекст, решението да се изключи Гигс от първоначалния списък показва колко сериозно се възприемат обвиненията срещу него.

Като футболист, Райън Гигс остава една от най-емблематичните фигури в историята на Манчестър Юнайтед и Висшата лига. С впечатляващите си 963 мача и 168 гола за „червените дяволи“, той бе ключова част от отбора, спечелил требъл – титлата във Висшата лига, Купата на Англия и Шампионската лига в един сезон. Неговата колекция от трофеи включва 13 шампионски титли, два трофея от Шампионската лига, четири Купи на Англия и три Купи на лигата.

Към момента Залата на славата на Висшата лига включва 24 футболни и треньорски легенди, сред които са имена като Тиери Анри, Франк Лампард, Дейвид Бекъм, Сър Алекс Фъргюсън и други. Миналата година в нея бяха приети Еден Азар и Гари Невил.

В официално изявление пред *The Telegraph* говорител на Висшата лига подчерта, че изборът на номинираните се базира на множество фактори – от постижения и позиции на играчите до общественото мнение и исторически контекст.

„Краткият списък се преглежда всяка година, като се вземат предвид всички релевантни обстоятелства“, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 познавач

    0 1 Отговор
    Този беше един грубиян, пълна секира, никакъв защитник -
    ако не направи фаул, не може да спре даже и охлюв!

    19:16 29.01.2026

  • 2 Казанската афера

    2 1 Отговор
    Какво общо има кариерата(талант,това в което си най-добър)с личния ти живот? Зала на славата в кухнята!

    Коментиран от #3

    19:20 29.01.2026

  • 3 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Казанската афера":

    И защо си сложи сам плюс, защото си написал нещо много умно ли?

    19:23 29.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ