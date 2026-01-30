Лига Европа: Всички участници в елиминационната фаза са ясни – кои отбори продължават напред?

След драматични битки и оспорвани двубои, вече са известни всички тимове, които продължават в елиминационната фаза на Лига Европа.

Кои клубове си осигуриха директно място на 1/8-финалите?

Осемте най-силни отбора, които ще пропуснат плейофите и ще се включат директно в осминафиналната фаза, са: - Лион - Астън Вила - Мидтиланд - Бетис - Порто - Брага - Фрайбург - Рома Тези тимове демонстрираха класа и постоянство, за да си гарантират място сред най-добрите.

Кои ще се борят в плейофите за място напред?

Вълнуващи сблъсъци предстоят и в баражите, където ще видим следните отбори: Генк, Болоня, Щутгарт, Ференцварош, Нотингам Форест, Виктория Пилзен, Цървена звезда, Селта, ПАОК, Лил, Фенербахче, Панатинайкос, Селтик, Лудогорец, Динамо Загреб и Бран. Тези състави ще се изправят един срещу друг в ожесточени двубои, за да си осигурят място сред елита.

Кои тимове напускат надпреварата?

За някои отбори европейската приказка приключи. Сред отпадналите са: Йънг Бойс, Щурм, ФКСБ, Го Ахед Игълс, Фейенорд, Базел, РБ Залцбург, Рейнджърс, Ница, Утрехт, Малмьо и Макаби Тел Авив. Тези клубове ще трябва да насочат вниманието си към вътрешните първенства и да се подготвят за следващия сезон.

Какво предстои?

Сега всички погледи са насочени към жребия и предстоящите сблъсъци, които обещават незабравими емоции и футболни спектакли. Лига Европа отново ще предложи интрига, изненади и битки до последния съдийски сигнал.