Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лига Европа: Всички участници в елиминационната фаза са ясни – кои отбори продължават напред?

Лига Европа: Всички участници в елиминационната фаза са ясни – кои отбори продължават напред?

30 Януари, 2026 06:29 827 0

  • елиминационната фаза -
  • лига европа-
  • отбори-
  • лион -
  • астън вила -
  • мидтиланд -
  • бетис -
  • порто -
  • брага -
  • рома-
  • лудогорец

Лудогорец ще играе в плейофите

Лига Европа: Всички участници в елиминационната фаза са ясни – кои отбори продължават напред? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След драматични битки и оспорвани двубои, вече са известни всички тимове, които продължават в елиминационната фаза на Лига Европа.

Кои клубове си осигуриха директно място на 1/8-финалите?

Осемте най-силни отбора, които ще пропуснат плейофите и ще се включат директно в осминафиналната фаза, са: - Лион - Астън Вила - Мидтиланд - Бетис - Порто - Брага - Фрайбург - Рома Тези тимове демонстрираха класа и постоянство, за да си гарантират място сред най-добрите.

Кои ще се борят в плейофите за място напред?

Вълнуващи сблъсъци предстоят и в баражите, където ще видим следните отбори: Генк, Болоня, Щутгарт, Ференцварош, Нотингам Форест, Виктория Пилзен, Цървена звезда, Селта, ПАОК, Лил, Фенербахче, Панатинайкос, Селтик, Лудогорец, Динамо Загреб и Бран. Тези състави ще се изправят един срещу друг в ожесточени двубои, за да си осигурят място сред елита.

Кои тимове напускат надпреварата?

За някои отбори европейската приказка приключи. Сред отпадналите са: Йънг Бойс, Щурм, ФКСБ, Го Ахед Игълс, Фейенорд, Базел, РБ Залцбург, Рейнджърс, Ница, Утрехт, Малмьо и Макаби Тел Авив. Тези клубове ще трябва да насочат вниманието си към вътрешните първенства и да се подготвят за следващия сезон.

Какво предстои?

Сега всички погледи са насочени към жребия и предстоящите сблъсъци, които обещават незабравими емоции и футболни спектакли. Лига Европа отново ще предложи интрига, изненади и битки до последния съдийски сигнал.

Лига Европа: Всички участници в елиминационната фаза са ясни – кои отбори продължават напред?


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ