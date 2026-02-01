Барселона взе своето от гостуването в Елче след успех с 3:1 ВИДЕО

Барселона постигна очакван успех с 3:1 в гостуването си на Елче от 22-рия кръг на Ла Лига, предаде sportal.bg.

Каталунците изиграха силен мач, в който спокойно можеха да вкарат много повече голове, ако не бяха многото пропуски на техните играчи в хода на мача, като на няколко пъти и гредите помогнаха на Иняки Пеня. Ламин Ямал откри резултата в 6-ата минута, но домакините изравниха в 29-ата чрез Алваро Родригес. След това обаче "блаугранас" стигнаха до успеха благодарение на точни изстрели на Феран Торес в 40-ата и Маркъс Рашфорд в 72-рата минута.

Домакините излязоха с Андрезиньо и Алваро Родригес в атака, а Херман Валера и Грейди Диангана действаха на двете крила. Марк Агуадо и Родриго Мендоса пък бяха двойката опорни халфове.

Ханзи Флик пък бе избрал да започне мача с Ламин Ямал, Феран Торес и Рафиня в предни позиции. В средата на терена си партнираха Френки де Йонг, Дани Олмо и Фермин Лопес.

Барса започна мача ударно и създаде първата голова възможност още във 2-рата минута. Фермин Лопес центрира отдясно и сантиметри не достигнаха на Ламин Ямал да засече топката във вратата.

Две минути по-късно Рафиня видя, че Иняки Пеня е напуснал вратата си и опита да го прехвърли почти от центъра, но стражът се върна навреме и улови.

В 6-ата минута се стигна и до откриване на резултата. Дани Олмо с прекрасен пас разсече защитата на съперника и изведе Ламин Ямал очи в очи с вратаря, той го финтира и отбеляза за 0:1.

В 16-ата минута каталунците организираха поредна атака на скорост, този път Балде напредна отляво и подаде за Дани Олмо в наказателното поле, но ударът му не се получи и премина покрай вратата.

Две минути по-късно и Феран Торес си освободи пространство и стреля по земя, но и той не намери целта.

В 20-ата минута домакините претенридаха за дузпа за нарушение на Пау Кубарси срещу Алваро Родригес, но съдията подмина ситуацията.

В 23-тата минута Алваро Родригес бе изведен в наказателното поле и се строполи след задържане от страна на Алехандро Балде, което му попречи да отправи точен удар. И в тази ситуация обаче реферът не посочи бялата точка.

Домакините продължиха да действат все по-смело и в 25-ата минута Родриго Мендоса стреля доста опасно от дистанция, но и той не намери очертанията на вратата.

Барса обаче бе близо до удвояване на резултата в 28-ата минута, когато изстрел на Дани Олмо се отби от напречната греда.

Секунди по-късно обаче Елче стигна до изравняване. Алваро Родригес получи пас зад защитата, напредна и хладнокръвно реализира за 1:1.

Барселона можеше да си върне преднината в 33-тата минута, когато Феран Торес получи пас в близост до вратата, но направи невероятен пропуск, като първо нацели напречната греда, а при опита за добавка отигра топката с рамо и тресна и десния страничен стълб.

В 39-ата минута диагонален удар на Ламин Ямал бе спасен от Иняки Пеня.

Минута по-късно Барса все пак си върна преднината, а Феран Торес се реваншира за пропуските преди това. Френки де Йонг бе изведен в наказателното поле, финтира вратаря, но си затвори ъгъла за удар. Той обаче задържа топката и видя включването на Феран Торес, върна към точката на дузпата, където нападателят с мощен удар прати топката във вратата за 1:2.

В 43-тата минута гостите организираха още една страхотна атака. Фермин Лопес получи прекрасно центриране на метри от вратата, но незнайно как прати кълбото над напречната греда.

Секунди по-късно Рафиня напредна на скорост и стреля по земя, като топката "облиза" дясната греда.

В 45-ата минута Фермин Лопес се отчете с нов голям пропуск, след като получи в наказателното поле, но шутира над вратата.

В добавеното време пък Феран Торес опропасти нов добър шанс, след като бе изведен на скорост, преодоля вратаря, но ударът му не бе достатъчно силен и позволи на защитник да се върне и да изчисти пред голлинията.

Домакините започнаха силно второто полувреме и в 50-ата минута Алваро Родригес бе близо до гола, но ударът му "облиза" лявата греда.

Две минути по-късно Родриго Мендоса прати топката във вратата на Жоан Гарсия, но голът не бе признат заради засада.

В 63-тата минута Мартин Нето навърза няколко играчи на Барса и подаде на Адам Боаяр, който обаче опропасти усилията му с крайно неточен удар.

Барса стигна до първата си възможност за втората част чак в 64-тата минута, когато Фермин Лопес изскочи на стрелкова позиция в наказателното поле, но ударът му бе отразен от Иняки Пеня.

Поредният непростим пропуск за гостите бе на сметката на Маркъс Рашфорд, който бе изведен зад защитата, но останал очи в очи с вратаря стреля покрай вратата.

Англичанинът се реваншира в 72-рата минута. Ламин Ямал успя да задържи топката да не излезе в тъч, напредна по десния фланг и центрира остро пред вратата, където защитник опита да се намеси, но само подари топката на Маркъс Рашфорд, който отблизо я прати във вратата за 1:3.

В 82-рата минута Жоан Гарсия трябваше да се намесва решително след опасен удар по земя на Луис Сепеда.

В 90-ата минута и Адам Боаяр пробва рефлексите на Гарсия с удар с глава отблизо, вратарят обаче отново бе на мястото си и улови.

В крайна сметка Барселона си тръгна от това гостуване със заслужена победа, като събра актив от 55 точки и така увеличи разликата пред преследвача си Реал Мадрид на 4 точки. Елче пък остава на 12-ата позиция с 24 точки.