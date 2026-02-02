Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Галатасарай гази с две дузпи и автогол

2 Февруари, 2026 08:00 559 0

Тимът на Окан Бурук разгроми с 4:0 гостуващия Кайзериспор и отново дръпна с 6 точки пред основния си съперник в битката за титлата Фенербахче

Галатасарай гази с две дузпи и автогол - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Шампионът на Турция Галатасарай постигна убедителна победа в 20-ия кръг от първенството. Тимът на Окан Бурук разгроми с 4:0 гостуващия Кайзериспор и отново дръпна с 6 точки пред основния си съперник в битката за титлата Фенербахче.

Няколко дни след поражението с 0:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига, истанбулският гранд нямаше проблеми срещу намиращия се в зоната на изпадащите Кайзериспор и реши всичко в своя полза още до почивката.

Още в 7-ата минута Аарон Опоку от гостите си вкара автогол в опит да изчисти топката, въпреки че в близост до него нямаше противников футболист. Последваха пропуски на Ноа Ланг и Виктор Осимен. В средата на полувремето нигериецът беше фаулиран в наказателното поле от вратаря на гостите и сам реализира отсъдената дузпа.

В 60-ата минута Осимен асистира на Габриел Сара за третия гол, а в добавеното време влезлият от пейката Мауро Икарди вкара втората дузпа за Галатасарай и оформи крайния резултат.


