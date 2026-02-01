Специя и Петко Христов паднаха драматично от Сампдория

В мач от 22-рия кръг на Серия Б, Специя, водена от българския национал Петко Христов, претърпя тежко поражение при визитата си на Сампдория – 0:1. Срещата на стадион "Луиджи Ферарис" се превърна в изпитание за нервите на феновете, а развръзката дойде буквално в последните секунди.

Христов, който изведе своите съотборници с капитанската лента, остана на терена през всичките 90 минути. Въпреки лидерската си роля, българският защитник не успя да предотврати попадението в собствената си врата. Освен това, в 50-ата минута той получи жълт картон, което допълнително усложни задачата на гостите.

Двубоят не мина без напрежение – в 85-ата минута съдията показа червен картон на Ваня Влахович от Специя и Матео Палма от Сампдория, оставяйки двата тима с по 10 души на терена.

Когато всички очакваха равенство, Матео Ричи се превърна в герой за домакините, реализирайки победния гол в 90-ата минута. След този драматичен обрат Сампдория се изкачи на 14-о място в класирането с 22 точки, докато Специя остава в опасната зона – 17-а позиция и 20 пункта.