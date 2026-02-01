Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Специя и Петко Христов паднаха драматично от Сампдория

Специя и Петко Христов паднаха драматично от Сампдория

1 Февруари, 2026 08:19 371 0

  • серия б-
  • специя-
  • национал -
  • петко христов-
  • сампдория

Матео Ричи реализира победния гол в 90-ата минута

Специя и Петко Христов паднаха драматично от Сампдория - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В мач от 22-рия кръг на Серия Б, Специя, водена от българския национал Петко Христов, претърпя тежко поражение при визитата си на Сампдория – 0:1. Срещата на стадион "Луиджи Ферарис" се превърна в изпитание за нервите на феновете, а развръзката дойде буквално в последните секунди.

Христов, който изведе своите съотборници с капитанската лента, остана на терена през всичките 90 минути. Въпреки лидерската си роля, българският защитник не успя да предотврати попадението в собствената си врата. Освен това, в 50-ата минута той получи жълт картон, което допълнително усложни задачата на гостите.

Двубоят не мина без напрежение – в 85-ата минута съдията показа червен картон на Ваня Влахович от Специя и Матео Палма от Сампдория, оставяйки двата тима с по 10 души на терена.

Когато всички очакваха равенство, Матео Ричи се превърна в герой за домакините, реализирайки победния гол в 90-ата минута. След този драматичен обрат Сампдория се изкачи на 14-о място в класирането с 22 точки, докато Специя остава в опасната зона – 17-а позиция и 20 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ