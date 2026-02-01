Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (1 февруари)

1 Февруари, 2026 09:16 734 1

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (1 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.30 Тенис : Открито първенство на Австралия - финал - мъже - Евроспорт 1

10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, спускане, мъже - Евроспорт 2, БНТ 3

13.00 Баскетбол: Миньор – Черно море - МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол: Манреса – Уникаха Диема спорт 2

13.15 Футбол: Екселсиор – Аякс - Ринг тв

13.30 Футбол: Торино – Лече - МАХ Спорт 3

13.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже - Евроспорт 2

14.30 Футбол: Херта – Дармщад - Диема спорт 3

15.00 Футбол: Реал Мадрид – Райо Валекано - МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1

15.30 Футбол: ПСВ Айндховен – Фейенорд - Ринг тв

16.00 Футбол: Комо – Аталанта - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Астън Вила – Брентфорд - Диема спорт

16.00 Футбол: Лион – Лил - Нова спорт

16.00 Колокрос: Световен шампионат, Хулст, мъже - Евроспорт 2

16.30 Футбол: Щутгарт – Фрайбург - Диема спорт 3

17.15 Футбол: Бетис – Валенсия - МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол: Реал – Сарагоса - Нова спорт

18.00 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1

18.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Хайденхайм - Диема спорт 3

18.30 Футбол: Тотнъм – Манчестър Сити - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Кремонезе – Интер - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Верона – Лубе - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Хетафе – Селта - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: ПАОК – Пансерайкос - Диема спорт

20.00 Футбол: Спортинг Лисабон – Насионал - Ринг тв

20.00 Баскетбол: Мурсия – Барселона - Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, четвърти ден - Евроспорт 2

21.00 Футбол: АЕК – Олимпиакос - Диема спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс - Евроспорт 1

21.45 Футбол: Парма – Ювентус - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Страсбург – ПСЖ - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Атлетик Б – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

22.30 Футбол: Тондела – Бенфика - Ринг тв

22.30 Баскетбол: НБА, Бостън – Милуоки - Диема спорт


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Грозев е еничарин

    1 0 Отговор
    Алууу паткан,къде отиде Ман. Юнайтед - Фулъм от 16.00 ч по Диема Спорт 2 ?!

    09:20 01.02.2026

