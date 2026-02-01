Спортът по ТВ в неделя (1 февруари)

10.30 Тенис : Открито първенство на Австралия - финал - мъже - Евроспорт 1
10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, спускане, мъже - Евроспорт 2, БНТ 3
13.00 Баскетбол: Миньор – Черно море - МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол: Манреса – Уникаха Диема спорт 2
13.15 Футбол: Екселсиор – Аякс - Ринг тв
13.30 Футбол: Торино – Лече - МАХ Спорт 3
13.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже - Евроспорт 2
14.30 Футбол: Херта – Дармщад - Диема спорт 3
15.00 Футбол: Реал Мадрид – Райо Валекано - МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1
15.30 Футбол: ПСВ Айндховен – Фейенорд - Ринг тв
16.00 Футбол: Комо – Аталанта - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Астън Вила – Брентфорд - Диема спорт
16.00 Футбол: Лион – Лил - Нова спорт
16.00 Колокрос: Световен шампионат, Хулст, мъже - Евроспорт 2
16.30 Футбол: Щутгарт – Фрайбург - Диема спорт 3
17.15 Футбол: Бетис – Валенсия - МАХ Спорт 4
18.00 Баскетбол: Реал – Сарагоса - Нова спорт
18.00 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
18.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Хайденхайм - Диема спорт 3
18.30 Футбол: Тотнъм – Манчестър Сити - Диема спорт 2
19.00 Футбол: Кремонезе – Интер - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Верона – Лубе - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Хетафе – Селта - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: ПАОК – Пансерайкос - Диема спорт
20.00 Футбол: Спортинг Лисабон – Насионал - Ринг тв
20.00 Баскетбол: Мурсия – Барселона - Нова спорт
20.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, четвърти ден - Евроспорт 2
21.00 Футбол: АЕК – Олимпиакос - Диема спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс - Евроспорт 1
21.45 Футбол: Парма – Ювентус - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Страсбург – ПСЖ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Атлетик Б – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
22.30 Футбол: Тондела – Бенфика - Ринг тв
22.30 Баскетбол: НБА, Бостън – Милуоки - Диема спорт
