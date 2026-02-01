Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Олимпиакос продължава победния си ход и без Везенков – убедителен триумф над Перистери

1 Февруари, 2026 09:45 402 0

Тимът от Пирея впечатлява с безупречната си форма и дълбочината на състава

Олимпиакос продължава победния си ход и без Везенков – убедителен триумф над Перистери - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гръцкият баскетболен колос Олимпиакос разгроми Перистери с внушителното 94:71 в среща от 17-ия кръг на елитното първенство. Въпреки отсъствието на българската звезда Александър Везенков, който изтърпяваше наказание, тимът от Пирея не остави никакви шансове на съперника си.

В ролята на лидер този път влезе Алек Питърс, който буквално сияеше на паркета с впечатляващите си 29 точки и 3 борби. Към неговото представяне се присъедини и Еван Фурние, допринесъл с 11 точки за убедителния успех на домакините.

Възпитаниците на Йоргос Барцокас затвърдиха позицията си на върха в класирането, като вече имат 16 победи и остават единственият отбор без загуба в шампионата. За Перистери поражението означава девето място във временното подреждане, с актив от 6 победи и 9 загуби.


