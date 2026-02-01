Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес лично се заема с бъдещето на Георги Костадинов в Левски

Хулио Веласкес лично се заема с бъдещето на Георги Костадинов в Левски

1 Февруари, 2026 10:43 583 0

  • суперкупата-
  • треньорът -
  • левски -
  • хулио веласкес -
  • футболисти -
  • георги костадинов

Футболистът все още не е взел решение

Хулио Веласкес лично се заема с бъдещето на Георги Костадинов в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на важния сблъсък за Суперкупата на България, треньорът на Левски Хулио Веласкес пое инициативата да убеди един от ключовите футболисти на "сините" – Георги Костадинов – да продължи престоя си на "Герена" и през следващия сезон. Настоящият договор на опитния полузащитник изтича в края на кампанията, което поставя въпроса за бъдещето му на дневен ред.

В интервю за предаването на Велислав Вуцов, Костадинов разкри, че вече са проведени разговори както с ръководството, така и с Веласкес, но окончателно решение все още не е взето.

"Обсъждахме различни варианти, но е твърде рано да се каже какво ще се случи през лятото. Чувствам се отлично физически, тренирам ежедневно и поддържам форма във фитнеса", сподели футболистът.

Костадинов не пропусна да похвали професионализма в подготовката на отбора под ръководството на Веласкес.

"Тренировките бяха интензивни, но добре балансирани – нито веднъж не сме били пренатоварени, което е истинско майсторство. Колективът ни е на високо ниво, а съставът ни надхвърля финансовите ни възможности. В Левски стандартите винаги са изключително високи, независимо от обстоятелствата", допълни той.

С оглед на предстоящите предизвикателства и амбициите на клуба, оставането на Костадинов би било сериозен коз за Веласкес и "сините" в битката за трофеи през следващия сезон. Очаква се окончателното решение да бъде взето след края на настоящата кампания, когато ще стане ясно дали опитният полузащитник ще продължи да носи синята фланелка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ