Хулио Веласкес лично се заема с бъдещето на Георги Костадинов в Левски

В навечерието на важния сблъсък за Суперкупата на България, треньорът на Левски Хулио Веласкес пое инициативата да убеди един от ключовите футболисти на "сините" – Георги Костадинов – да продължи престоя си на "Герена" и през следващия сезон. Настоящият договор на опитния полузащитник изтича в края на кампанията, което поставя въпроса за бъдещето му на дневен ред.

В интервю за предаването на Велислав Вуцов, Костадинов разкри, че вече са проведени разговори както с ръководството, така и с Веласкес, но окончателно решение все още не е взето.

"Обсъждахме различни варианти, но е твърде рано да се каже какво ще се случи през лятото. Чувствам се отлично физически, тренирам ежедневно и поддържам форма във фитнеса", сподели футболистът.

Костадинов не пропусна да похвали професионализма в подготовката на отбора под ръководството на Веласкес.

"Тренировките бяха интензивни, но добре балансирани – нито веднъж не сме били пренатоварени, което е истинско майсторство. Колективът ни е на високо ниво, а съставът ни надхвърля финансовите ни възможности. В Левски стандартите винаги са изключително високи, независимо от обстоятелствата", допълни той.

С оглед на предстоящите предизвикателства и амбициите на клуба, оставането на Костадинов би било сериозен коз за Веласкес и "сините" в битката за трофеи през следващия сезон. Очаква се окончателното решение да бъде взето след края на настоящата кампания, когато ще стане ясно дали опитният полузащитник ще продължи да носи синята фланелка.