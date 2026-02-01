Наско Сираков увери феновете на Левски: Оставаме верни на амбициите си преди битката за Суперкупата

В навечерието на дългоочаквания сблъсък за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец, мажоритарният собственик на "сините" Наско Сираков отправи вдъхновяващо послание към привържениците на клуба. След като станаха ясни официалните назначения за предстоящия финал, Сираков категорично заяви, че Левски няма да се отклони от своите високи цели и амбиции.

Ето изявлението на Сираков:

"Уважаеми левскари,

Предстоят изключително важни месеци за “Левски". Разбирам еуфорията – атмосферата около отбора е невероятна, но няма да се уморя да повтарям – още нищо не сме спечелили и ни чакат сериозни битки.

Трансферният прозорец се оказа по-сложен от очакваното, но там не отстъпихме. Отговорихме на всичко, което хвърлиха срещу нас, и записахме две ключови победи, защото имаме изключителен екип, който работи отдадено и без почивка. Отне време да подредим къщата си, но днес в Левски работят професионалисти на всички нива и в главите ни няма друга мисъл, освен победа.

Постигането на целите ни ще изисква още много работа, саможертви и битка за всеки сантиметър – на терена и извън него.

На 29.09.2025 г. в централата на БФС се проведе среща между представители на Левски и Съдийската комисия. На нея бяха поети ясни ангажименти, които по-късно комисията обяви публично. Подобрена комуникация с отборите и обществеността, регулярни брифинги за спорните моменти и взаимно уважение между страните. Смея да твърдя, че тази среща доведе до едни от най-спокойните месеци в отношенията между ПФК Левски и Съдийската комисия за последните години.

Срещата и публично изразените позиции бяха провокирани от спорни решения на ВАР екипа в мача ни срещу Лудогорец. Няколко месеца по-късно част от обещаното от другата страна не се е реализирало. Ние отново ще играем срещу Лудогорец, а за главен ВАР съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: “Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш."

Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си.

Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така". Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови.

Благодаря ви, че сте зад нас. Ще се видим на мача!

Наско Сираков, президент на ПФК "Левски“

и председател на Надзорния съвет".