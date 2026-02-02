Новини
Звездата на Лудогорец с голяма новина

2 Февруари, 2026 10:59 621 0

Техничният полузащитник попада в плановете на селекционера Велко Паунович за турнето в Катар

Звездата на Лудогорец с голяма новина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Лудогорец Петър Станич ще получи повиквателна за националния отбор на Сърбия. Голямата новина идва броени часове преди двубоя срещу Левски за Суперкупа на България.

Техничният полузащитник попада в плановете на селекционера Велко Паунович за турнето в Катар. На 26-ти и 30-ти Сърбия ще изиграе приятелски срещи с участниците на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико - Катар и Саудитска Арабия.

Станич за поредна седмица обра заглавията в сайта и социалните канали на УЕФА. Той бе отличен като голмайстор №1 на турнирната фаза в Лига Европа, а неговият лик бе прикрепен и към материала за най-важните цифри след този етап на надпреварата.

Освен това той беше номиниран и за най-добро представяне на седмицата. Твърде вероятно е сръбският плеймейкър на Лудогорец да бъде избран за Играч №1 на цялата турнирна фаза на турнира.

От началото на сезона Станич изигра 31 мача във всички турнири, в които вкара 11 гола, като 7 от тях са в същинската фаза на Лига Европа. Сърбинът има и 8 асистенции.

Срещата Лудогорец - Левски за BET.bg Суперкупа 2025 е във вторник от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.


