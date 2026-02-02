Новини
Кристиано Роналдо започва бойкот

2 Февруари, 2026 07:00 1 046 0

Роналдо възнамерява да пропусне днешния двубой на Ал-Насър срещу Ал-Рияд

Кристиано Роналдо започва бойкот - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Португалската звезда Кристиано Роналдо е недоволен от ситуацията в своя клуб Ал-Насър и отказва да участва в мачовете на отбора, твърди "А Бола".

Според изданието, Роналдо възнамерява да пропусне днешния двубой на Ал-Насър срещу Ал-Рияд. Причината за недоволството на Кристиано е начинът, по който Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) управлява клуба. Португалецът се оплаква и от липсата на достатъчно инвестиции в Ал-Насър.

Роналдо смята, че ръководството вреди на клуба, особено в сравнение с конкурента Ал-Хилал, който демонстрира много по-голяма активност на трансферния пазар.

Португалецът се присъедини към Ал-Насър през 2023 година. Настоящият му договор с клуба е до 2027 година.

От началото на сезона Роналдо има 17 гола и е трети в листата на стрелците в СПЛ.

Ал-Насър започна кампанията много силно, но в началото на януари изпадна в криза и допусна три поредни поражения. Тимът на Жорже Жезус е втори в подреждането, на три точки зад Ал-Хилал.


