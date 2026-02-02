Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Венци Стефанов разкри при какви условия ще се раздели с млада надежда

2 Февруари, 2026 12:29 698 1

Босът на най-стария столичен клуб подчерта, че трансфери ще се реализират единствено при оферти, които съответстват на реалните качества на футболистите

Венци Стефанов разкри при какви условия ще се раздели с млада надежда - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обяви, че младата надежда на „белите“ Кристиян Балов не е за продан, въпреки засиления интерес към него. Босът на най-стария столичен клуб подчерта, че трансфери ще се реализират единствено при оферти, които съответстват на реалните качества на футболистите.

Стефанов се върна и към темата за Исак Соле, който напусна отбора. „Исак Соле го бяхме продали още миналата година, обаче с турския отбор станаха някои не съвсем очаквани неща. Приехме го в Славия, възстановихме го, имаше още три месеца договор, май месец си отиваше без пари и затова го пуснахме. Предлагахме му нов договор, но не поиска“, обясни той.

По отношение на евентуални нови изходящи трансфери, президентът на Славия остава предпазлив. „Има интерес към други футболисти на Славия, но не мисля, че ще продадем някого, освен ако не е много добра оферта за клуба и играча. Идват отдолу още играчи, спокоен съм. Не купуваме, за да има Славия, ние създаваме. Доволен съм от това, което произвежда школата. Балов не се продава! Имаме много предложения за него. Ако се продаде, трябва да бъде в сериозен клуб за сериозни пари“, категоричен бе босът на „белите“.

Венци Стефанов изрази и своето недоволство от начина, по който се оценяват българските таланти спрямо чуждестранните им колеги. „Ако се казва Балов, ще струва 1 милион, ако се казва Балович, ще струва 10 милиона. Тогава, когато оценката е спрямо качествата, а не там къде играе, тогава може да говорим за сериозен трансфер. Има за него, има за Кристиян Стоянов, също добър и талантлив. Взехме момчета и от втория отбор, също показват перфектни качества, малкият Максимилиан Лазаров, ляв крак, ляв бек“, заключи Стефанов.


  • 1 ТАНАСЕЕЕ

    0 0 Отговор
    А твойте надежди млади къде са.. българчета.

    13:20 02.02.2026

