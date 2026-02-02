Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер категорично отказа да се раздели с Давиде Фратези, въпреки щедрата оферта на Лацио

2 Февруари, 2026 19:45 363 0

  • интер-
  • лацио-
  • давиде фратези-
  • трансфер-
  • серия а-
  • футболни новини-
  • трансферен прозорец-
  • джанлука ди марцио-
  • нотингам форест-
  • полузащитник

Интерес към бившия играч на Сасуоло имаше и от английския Нотингам Форест

Интер категорично отказа да се раздели с Давиде Фратези, въпреки щедрата оферта на Лацио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните минути на януарския трансферен прозорец, напрежението на футболния пазар достигна връхна точка, след като Лацио направи сериозен опит да си върне Давиде Фратези. Според авторитетния италиански журналист Джанлука Ди Марцио, „римските орли“ са отправили предложение на стойност 30 милиона евро, включващо първоначален наем и задължителна клауза за откупуване на полузащитника.

Въпреки внушителната сума и амбициозния план на Лацио, ръководството на Интер не се поколеба и категорично отхвърли офертата. „Нерадзурите“ ясно дадоха да се разбере, че Фратези е незаменима част от състава им и няма да бъде пуснат през зимния прозорец, тъй като клубът разчита на него в битката на няколко фронта.

Любопитен детайл е, че евентуалният трансфер щеше да върне Фратези в родния му град, където той е направил първите си стъпки във футбола именно в школата на Лацио, преди да премине в академията на Рома през 2014 година. Въпреки сантименталната стойност на подобен ход, Интер не пожела да се раздели с ключовия си халф.

Интересът към бившия играч на Сасуоло не се ограничи само до Лацио. През януари се появиха информации, че и английският Нотингам Форест е проявил желание да привлече италианския национал. Въпреки това, преговорите не се увенчаха с успех, тъй като миланският гранд не успя да намери подходящ заместник на Фратези.


