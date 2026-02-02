Болоня подсили защитата си с Жоао Марио

Болоня направи важен ход на трансферния пазар, като си осигури услугите на португалския бранител Жоао Марио. Италианският клуб официално обяви, че 26-годишният защитник ще носи екипа на "червено-сините" до края на настоящия сезон, след като бе преотстъпен от Ювентус.

Португалецът, който се присъедини към "бианконерите" през лятото на 2025 година, вече има зад гърба си 10 срещи в Серия А. Въпреки ограничените си изяви в Торино, Марио демонстрира стабилност и увереност в отбрана, което привлече вниманието на Болоня.

Жоао Марио не е непознат и на международната сцена – той дебютира за националния отбор на Португалия през 2023 година и оттогава е записал три мача с екипа на "мореплавателите".

С привличането на Марио, Болоня се надява да засили дефанзивната си линия и да постигне по-добри резултати в Серия А през оставащата част от сезона.