Фиорентина привлече Даниеле Ругани от Ювентус

Фиорентина успя да си осигури услугите на опитния защитник Даниеле Ругани от Ювентус. Сделката бе финализирана буквално в последните минути преди затварянето на зимния трансферен прозорец, което добави допълнителна доза драматизъм към преговорите между двата клуба.

31-годишният бранител ще носи екипа на „виолетовите“ под наем за следващите шест месеца, като според договорката Фиорентина ще заплати 500 000 евро за този период. В контракта е заложена и клауза за евентуално постоянно привличане на Ругани, която може да бъде активирана срещу допълнителни 2 милиона евро.

Любопитен детайл, разкрит от Sky Sport Italia, е, че ако Фиорентина успее да запази мястото си в Серия А, клубът ще бъде задължен да откупи правата на защитника. Това условие превръща трансфера в стратегически ход за „Ла Виола“, които се стремят да подсилят отбраната си в решаващата фаза на сезона.