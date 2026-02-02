Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фиорентина привлече Даниеле Ругани от Ювентус

Фиорентина привлече Даниеле Ругани от Ювентус

2 Февруари, 2026 21:11 378 0

  • фиорентина -
  • защитник-
  • даниеле ругани -
  • ювентус-
  • трансферен прозорец-
  • серия а

31-годишният бранител ще носи екипа на „виолетовите“ под наем

Фиорентина привлече Даниеле Ругани от Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фиорентина успя да си осигури услугите на опитния защитник Даниеле Ругани от Ювентус. Сделката бе финализирана буквално в последните минути преди затварянето на зимния трансферен прозорец, което добави допълнителна доза драматизъм към преговорите между двата клуба.

31-годишният бранител ще носи екипа на „виолетовите“ под наем за следващите шест месеца, като според договорката Фиорентина ще заплати 500 000 евро за този период. В контракта е заложена и клауза за евентуално постоянно привличане на Ругани, която може да бъде активирана срещу допълнителни 2 милиона евро.

Любопитен детайл, разкрит от Sky Sport Italia, е, че ако Фиорентина успее да запази мястото си в Серия А, клубът ще бъде задължен да откупи правата на защитника. Това условие превръща трансфера в стратегически ход за „Ла Виола“, които се стремят да подсилят отбраната си в решаващата фаза на сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ