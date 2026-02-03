Янис Карабельов пред трансфер в Рапид (Букурещ)

Българският национал Янис Карабельов е напът да смени сръбската столица с румънската, след като Рапид (Букурещ) официално е отправил предложение за неговите услуги, съобщава iAMSport.ro. Според информацията, румънският клуб е готов да плати 100 000 евро за правата на 30-годишния халф, който в момента носи екипа на Партизан (Белград).

След треньорската рокада в сръбския гранд, бъдещето на Карабельов в тима изглежда все по-несигурно. Новият наставник Ненад Стоякович има различна визия за средната линия, което поставя българина в деликатна ситуация. В последните седмици сръбските медии нееднократно спекулираха за неговото напускане, а финансовите затруднения на "гробарите" допълнително увеличават вероятността трансферът да се осъществи.

Карабельов пристигна в Партизан през лятото като свободен агент от Ботев (Пловдив), привлечен по настояване на тогавашния треньор Сърджан Благоевич. За краткия си престой в Белград, софиянецът записа 27 мача във всички турнири, отбеляза два гола и асистира за още четири попадения. Въпреки това, новият треньор предпочита други опции в халфовата линия.

Любопитен детайл е, че Рапид (Букурещ) вижда в Карабельов не само дефанзивен полузащитник, но и потенциален централен защитник – позиция, на която румънският тим изпитва недостиг заради контузията на Ларс Крамер. Треньорът Костел Гълка търси още един опитен бранител, който да се конкурира с Александру Пашкану, Денис Чоботариу и Лео Болгадо.

Междувременно, според сръбските издания, Карабельов е приел с хладнокръвие изваждането си от състава. Той е предприел неочаквана стъпка – изпратил семейството си обратно в България и прекратил наема на жилището си в Белград. В момента българинът пребивава в тренировъчната база на Партизан, докато се изясни бъдещето му.

В класирането на румънската Лига 1, Рапид (Букурещ) заема трето място с 45 точки – колкото има и Динамо (Букурещ), воден от Георги Миланов. Лидер е Университатя (Крайова) с 46 точки, което прави битката за челните позиции изключително оспорвана.