Футболната асоциация повдигна обвинения срещу Челси и Уест Хем

4 Февруари, 2026 23:05 1 166 1

Финалните минути на двубоя помежду им бяха помрачени от масово спречкване

Футболната асоциация повдигна обвинения срещу Челси и Уест Хем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът между Челси и Уест Хем в събота вечер се превърна в истински трилър, но финалните минути на двубоя бяха помрачени от масово спречкване, което не остана незабелязано от Футболната асоциация на Англия (ФА). След драматичния обрат и победния гол на Енцо Фернандес, напрежението на терена ескалира и доведе до сериозни последствия за двата лондонски клуба.

Всичко започна, когато новото попълнение на "чуковете" Адама Траоре събори Марк Кукурея, а мигновената реакция на Жоао Педро от Челси разпали страстите. Играчите на двата отбора се впуснаха в ожесточен спор, който бързо прерасна в хаотична схватка. В разгара на мелето защитникът на Уест Хем Жан-Клер Тодибо изгуби самообладание и, според съдията Антъни Тейлър, хвана за врата съперника си Жоао Педро. След дълго разглеждане на ситуацията с ВАР, Тодибо получи директен червен картон и ще пропусне следващите три срещи на своя тим – срещу Бърнли, Манчестър Юнайтед и Бъртън.

Футболната асоциация не закъсня с реакцията си и официално обвини Челси и Уест Хем в неспособност да овладеят поведението на своите футболисти в критичните моменти на мача. В изявление на ФА се подчертава, че "сините" не са успели да предотвратят неподходящи и провокативни действия от страна на своите играчи около 95-ата минута, докато "чуковете" са допуснали дори насилствено поведение.

Двата клуба имат срок до 6 февруари да представят своите обяснения и да отговорят на повдигнатите обвинения.

Очаква се ФА да наложи сериозни санкции, ако се докаже, че Челси и Уест Хем са нарушили правилата за феърплей и спортменство.


