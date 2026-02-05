Мениджърът на Ливърпул похвали новия защитник и заяви: Липсва ни постоянството

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот, заяви, че с нетърпение очаква предстоящото дерби с Манчестър Сити, тъй като то ще даде ясен отговор докъде е стигнал прогресът на неговия отбор. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (8 февруари) от 18:30 часа на „Анфийлд“ в двубой от 25-ия кръг на английската Висша лига.

Нидерландският специалист говори пред медиите на традиционната си пресконференция преди сблъсъка. Освен за значението на мача, Слот коментира още състоянието на контузените в състава, трансфера на Жереми Жаке, както и качествата на съперника.

Ливърпул ще търси реванш за тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити на „Етихад“ през ноември, а „червените“ влизат в срещата и с повишено самочувствие след убедителния успех с 4:1 над Нюкасъл Юнайтед през изминалия уикенд.

Arne Slot on why every result counts now 👀#PremierLeague

„Спомням си, че в първия мач на „Етихад“ ни надиграваха в големи периоди от мача през първото полувреме. Така че сега е подходящ момент да проверим колко сме напреднали в това отношение. Наясно сме колко важно е да постигнем добър резултат“, заяви Слот.

Той се върна и към ключови моменти от първия двубой между двата отбора през сезона.

„В миналия мач ни отмениха гол, а ВАР даде дузпа за Манчестър Сити. Допуснахме и гол от статично положение, който също не ни помогна. Сега искаме да докажем, че нещата стоят по различен начин“, добави наставникът на мърсисайдци.

Преди срещите от 25-ия кръг на Висшата лига Ливърпул заема шесто място във временното класиране с актив от 39 точки, като битката за местата в Шампионската лига остава изключително оспорвана.

„Вече навлизаме в решителната част от сезона и всеки резултат е от изключително значение. Мисля, че с изключение на първото полувреме с Манчестър Сити и мача с Кристъл Палас можем да се надиграваме с всеки. Засега ни липсва постоянството, но срещу всички големи отбори показахме, че можем да бъдем равностойни“, подчерта Слот.

Мениджърът отново акцентира върху нуждата от стабилност в представянето.

„Все още не сме намерили постоянството, но показахме неведнъж, че можем да се конкурираме с всеки отбор. На Сити помогна и това, че голът ни беше отменен и те получиха дузпа след намеса на ВАР. Допускането на статични положения също не помогна и искаме да покажем различна страна“.

Слот коментира развитието и качествата на Флориан Виртц, като обърна специално внимание на играта му с и без топка. Нидерландският специалист подчерта, че германският халф е притежавал изключителна техника още от самото начало, а най-сериозният му напредък е в тактическото поведение.

"Off the ball I see the biggest improvement with him, and with some others" 🗣️



Arne Slot on Florian Wirtz's physical improvement and adaptability in the Premier League.

„Флориан Вирц дори не се подобри толкова много с топката, защото от самото начало беше специален с нея. Без топка виждам най-голямото подобрение в него и някои други“.

Нидерландецът говори и в по-широк контекст за философията си като треньор и за това какво смята за истинския връх в професията.

„Като мениджър можеш да спечелиш лигата, Шампионската лига, Купата на Футболната асоциация или Купата на лигата, но най-голямото нещо, което можеш да спечелиш, е да играеш най-хубавия футбол за гледане“.

🚨🗣️ Arne Slot: "As a manager, you can win the league, Champions League, the FA Cup or the League Cup but the biggest thing you can win is that you can play the nicest football to watch."

По отношение на селекцията и трансфера на Жереми Жаке, който ще се присъедини към Ливърпул през лятото, Слот беше категоричен:

„Много съм доволен, защото той е голям талант, а може би дори нещо повече, но заради възрастта му говорим за това, че е талант. Не бяхме единствените, които се интересуваха от него, така че това е още един голям комплимент за тези, които работят върху трансферите. Това е още един пример за модела, който използваме в този клуб: привличаме млади, талантливи играчи, които са в началото на кариерата си и могат да се подобрят и да ни помогнат в краткосрочен и определено в дългосрочен план. В последно време подписахме с доста такива футболисти, така че средносрочното и дългосрочното бъдеще е много добро“.

Arne Slot has spoken for the first time on Jeremy Jacquet, who will join the Reds ahead of next season 🗣️

Нидерландецът даде яснота и около кадровите проблеми в защита.

„Жереми Фримпонг няма да е на разположение за уикенда. Надяваме се, че Джо Гомес ще може да тренира в събота, може би ще е на разположение, за да помогне в мача, защото не ни останаха много защитници“, разкри Слот.

Joe Gomez could be involved in the Reds' meeting with Manchester City on Sunday but Jeremie Frimpong has been ruled out ℹ️ #LIVMCI

Наставникът коментира и дали последните трансфери в отбрана са част от дългосрочен план, свързан с бъдещето на капитана Върджил ван Дайк.

„Всичко, което се прави тук, никога не е паническо действие, винаги е дългосрочна идея или нещо, за което се мисли от дълго време. Разбира се, ние сме наясно с факта, че Върджил няма да играе за този клуб още 10 години, но има оставащ договор за година и половина, така че ще бъде с нас за този период от време и може би дори за по-дълго, ако продължи да се поддържа във форма, както е сега. Надяваме се, че ще може да остане във форма в продължение на няколко години, но в този клуб не сме глупави и знаем, че някъде в следващите години има живот без Вирджил“, завърши Арне Слот.