Мениджърът на Ливърпул похвали новия защитник и заяви: Липсва ни постоянството

5 Февруари, 2026 16:45

Срещу Ман Сити ще проверим колко сме прогресирали

Мениджърът на Ливърпул похвали новия защитник и заяви: Липсва ни постоянството - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот, заяви, че с нетърпение очаква предстоящото дерби с Манчестър Сити, тъй като то ще даде ясен отговор докъде е стигнал прогресът на неговия отбор. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (8 февруари) от 18:30 часа на „Анфийлд“ в двубой от 25-ия кръг на английската Висша лига.

Нидерландският специалист говори пред медиите на традиционната си пресконференция преди сблъсъка. Освен за значението на мача, Слот коментира още състоянието на контузените в състава, трансфера на Жереми Жаке, както и качествата на съперника.

Ливърпул ще търси реванш за тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити на „Етихад“ през ноември, а „червените“ влизат в срещата и с повишено самочувствие след убедителния успех с 4:1 над Нюкасъл Юнайтед през изминалия уикенд.

„Спомням си, че в първия мач на „Етихад“ ни надиграваха в големи периоди от мача през първото полувреме. Така че сега е подходящ момент да проверим колко сме напреднали в това отношение. Наясно сме колко важно е да постигнем добър резултат“, заяви Слот.

Той се върна и към ключови моменти от първия двубой между двата отбора през сезона.

„В миналия мач ни отмениха гол, а ВАР даде дузпа за Манчестър Сити. Допуснахме и гол от статично положение, който също не ни помогна. Сега искаме да докажем, че нещата стоят по различен начин“, добави наставникът на мърсисайдци.

Преди срещите от 25-ия кръг на Висшата лига Ливърпул заема шесто място във временното класиране с актив от 39 точки, като битката за местата в Шампионската лига остава изключително оспорвана.

„Вече навлизаме в решителната част от сезона и всеки резултат е от изключително значение. Мисля, че с изключение на първото полувреме с Манчестър Сити и мача с Кристъл Палас можем да се надиграваме с всеки. Засега ни липсва постоянството, но срещу всички големи отбори показахме, че можем да бъдем равностойни“, подчерта Слот.

Мениджърът отново акцентира върху нуждата от стабилност в представянето.

„Все още не сме намерили постоянството, но показахме неведнъж, че можем да се конкурираме с всеки отбор. На Сити помогна и това, че голът ни беше отменен и те получиха дузпа след намеса на ВАР. Допускането на статични положения също не помогна и искаме да покажем различна страна“.

Слот коментира развитието и качествата на Флориан Виртц, като обърна специално внимание на играта му с и без топка. Нидерландският специалист подчерта, че германският халф е притежавал изключителна техника още от самото начало, а най-сериозният му напредък е в тактическото поведение.

„Флориан Вирц дори не се подобри толкова много с топката, защото от самото начало беше специален с нея. Без топка виждам най-голямото подобрение в него и някои други“.

Нидерландецът говори и в по-широк контекст за философията си като треньор и за това какво смята за истинския връх в професията.

„Като мениджър можеш да спечелиш лигата, Шампионската лига, Купата на Футболната асоциация или Купата на лигата, но най-голямото нещо, което можеш да спечелиш, е да играеш най-хубавия футбол за гледане“.

По отношение на селекцията и трансфера на Жереми Жаке, който ще се присъедини към Ливърпул през лятото, Слот беше категоричен:

„Много съм доволен, защото той е голям талант, а може би дори нещо повече, но заради възрастта му говорим за това, че е талант. Не бяхме единствените, които се интересуваха от него, така че това е още един голям комплимент за тези, които работят върху трансферите. Това е още един пример за модела, който използваме в този клуб: привличаме млади, талантливи играчи, които са в началото на кариерата си и могат да се подобрят и да ни помогнат в краткосрочен и определено в дългосрочен план. В последно време подписахме с доста такива футболисти, така че средносрочното и дългосрочното бъдеще е много добро“.

Нидерландецът даде яснота и около кадровите проблеми в защита.

„Жереми Фримпонг няма да е на разположение за уикенда. Надяваме се, че Джо Гомес ще може да тренира в събота, може би ще е на разположение, за да помогне в мача, защото не ни останаха много защитници“, разкри Слот.

Наставникът коментира и дали последните трансфери в отбрана са част от дългосрочен план, свързан с бъдещето на капитана Върджил ван Дайк.

„Всичко, което се прави тук, никога не е паническо действие, винаги е дългосрочна идея или нещо, за което се мисли от дълго време. Разбира се, ние сме наясно с факта, че Върджил няма да играе за този клуб още 10 години, но има оставащ договор за година и половина, така че ще бъде с нас за този период от време и може би дори за по-дълго, ако продължи да се поддържа във форма, както е сега. Надяваме се, че ще може да остане във форма в продължение на няколко години, но в този клуб не сме глупави и знаем, че някъде в следващите години има живот без Вирджил“, завърши Арне Слот.


