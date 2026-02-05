Атлетик Билбао триумфира на "Местая" и се класира за полуфиналите на Купата на Краля

Атлетик Билбао се наложиха с 2:1 над Валенсия и си осигуриха място сред най-добрите четири в турнира за Купата на Краля.

Срещата започна с високо темпо и още в 26-ата минута домакините бяха неприятно изненадани – Умар Садик, в опит да изчисти топката, я прати в собствената си мрежа и даде преднина на гостите.

Само девет минути по-късно обаче нигерийският нападател изкупи вината си, възползвайки се от неразбирателство в отбраната на Атлетик и възстанови равенството.

Втората част предложи още повече драма. В 75-ата минута баските получиха златен шанс да поведат от дузпа, но стражът на Валенсия Столе Димитриевски демонстрира хладнокръвие и отрази удара на Микел Яурегизар.

Когато изглеждаше, че двубоят ще се реши в продължения, резервите Нико и Иняки Уилямс комбинираха блестящо в 96-ата минута. По-малкият брат асистира на по-големия, който с хладнокръвен удар донесе победата и класирането на Атлетик Билбао за полуфиналите.

Така баските се присъединяват към Барселона и Реал Сосиедад, които вече си осигуриха място сред четирите най-добри. Последният полуфиналист ще бъде определен след сблъсъка между Бетис и Атлетико Мадрид.