Атлетик Билбао триумфира на "Местая" и се класира за полуфиналите на Купата на Краля

5 Февруари, 2026 06:31 1 304 0

  • атлетик билбао-
  • валенсия -
  • турнира-
  • купата на краля

Баските се присъединяват към Барселона и Реал Сосиедад, които вече си осигуриха място сред четирите най-добри

Атлетик Билбао триумфира на "Местая" и се класира за полуфиналите на Купата на Краля - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетик Билбао се наложиха с 2:1 над Валенсия и си осигуриха място сред най-добрите четири в турнира за Купата на Краля.

Срещата започна с високо темпо и още в 26-ата минута домакините бяха неприятно изненадани – Умар Садик, в опит да изчисти топката, я прати в собствената си мрежа и даде преднина на гостите.

Само девет минути по-късно обаче нигерийският нападател изкупи вината си, възползвайки се от неразбирателство в отбраната на Атлетик и възстанови равенството.

Втората част предложи още повече драма. В 75-ата минута баските получиха златен шанс да поведат от дузпа, но стражът на Валенсия Столе Димитриевски демонстрира хладнокръвие и отрази удара на Микел Яурегизар.

Когато изглеждаше, че двубоят ще се реши в продължения, резервите Нико и Иняки Уилямс комбинираха блестящо в 96-ата минута. По-малкият брат асистира на по-големия, който с хладнокръвен удар донесе победата и класирането на Атлетик Билбао за полуфиналите.

Така баските се присъединяват към Барселона и Реал Сосиедад, които вече си осигуриха място сред четирите най-добри. Последният полуфиналист ще бъде определен след сблъсъка между Бетис и Атлетико Мадрид.


