Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати от мачовете в Лига Европа

24 Октомври, 2025 06:35 969 0

Лудогорец загуби гостуването си на Йънг Бойс

Резултати от мачовете в Лига Европа - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лига Европа - 3-ти кръг:

Брага – Цървена звезда 2:0

Бран – Рейнджърс 3:0

Г.А. Ийгълс – Астън Вила 2:1

Генк – Бетис 0:0

Залцбург – Ференцварош 2:3

Лион – Базел 2:0

Фенербахче – Щутгарт 1:0

ФКСБ – Болоня 1:2

Йънг Бойс – Лудогорец 3:2

Лил – ПАОК 3:4

Макаби Тел Авив – Мидтиланд 0:3

Селта Виго – Ница 2:1

Малмьо – Динамо Загреб 1:1

Нотингам – Порто 2:0

Рома – Пилзен 1:2

Селтик – Щурм Грац 2:1

Фейенорд – Панатинайкос 3:1

Фрайбург – Утрехт 2:0


