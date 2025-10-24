Резултати от мачовете в Лига Европа

Лига Европа - 3-ти кръг:
Брага – Цървена звезда 2:0
Бран – Рейнджърс 3:0
Г.А. Ийгълс – Астън Вила 2:1
Генк – Бетис 0:0
Залцбург – Ференцварош 2:3
Лион – Базел 2:0
Фенербахче – Щутгарт 1:0
ФКСБ – Болоня 1:2
Йънг Бойс – Лудогорец 3:2
Лил – ПАОК 3:4
Макаби Тел Авив – Мидтиланд 0:3
Селта Виго – Ница 2:1
Малмьо – Динамо Загреб 1:1
Нотингам – Порто 2:0
Рома – Пилзен 1:2
Селтик – Щурм Грац 2:1
Фейенорд – Панатинайкос 3:1
Фрайбург – Утрехт 2:0
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА