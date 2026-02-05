Новини
Левски в напреднали разговори за нов генерален спонсор – Боримиров разкрива подробности

Снимка: БГНЕС
Футболният клуб Левски е на прага на сключване на мащабно спонсорско партньорство, разкри изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров в интервю за „Мач Телеграф“ и подкаста „МачКаст“. По думите му, ръководството на столичния гранд води активни преговори с няколко утвърдени компании, които проявяват сериозен интерес към позицията на генерален спонсор.

"Разговаряме с няколко сериозни компании за генерален спонсор, така че може би до един месец, хайде да не влизам чак в такава конкретика, ще има яснота по въпроса. Когато виждаш, че един клуб върви в положителна посока, всеки рекламодател иска да се присъедини към успеха", сподели Боримиров.

Въпреки неуспеха във финала за Суперкупата на България, където Левски отстъпи с минималното 0:1 на Лудогорец, от „Герена“ са категорични, че поражението няма да се отрази негативно на представянето на отбора в предстоящите срещи от efbet Лига. Ръководството и треньорският щаб остават фокусирани върху целите си за новия сезон и вярват, че с подкрепата на нов спонсор ще затвърдят позициите си сред водещите клубове в страната.

Очаква се в близките седмици да има повече яснота около бъдещето на спонсорските отношения на Левски, което със сигурност ще донесе допълнителна стабилност и възможности за развитие на клуба.


  • 1 Лелееее

    Разкрива подробности ,обаче няма никаква яснота.

    11:49 05.02.2026

  • 2 Мдаа!

    Интересно, коя е фирмата дето желае името и да се замесва в расистки скандали

    11:53 05.02.2026

  • 3 Направо да се

    Стига мъки.. да се Закрива..

    12:06 05.02.2026

  • 4 Иван Грозни

    Милионерите търсят милиардери за спонсори.

    12:12 05.02.2026

  • 5 Бай Салам

    Спонсорите са Същите, само сменяме Табелата!
    Дани Боримиров е избран умишлено да обяви Грандиозната Новина.

    12:17 05.02.2026

  • 6 Тези ги няма на

    Картата , кой ще иска да ги спонсорира :?

    12:24 05.02.2026

  • 7 Питам за един приятел

    Един милион фенове и да нямаме пари? Защо лудогорец имат със стотина фена?

    12:31 05.02.2026

  • 8 Рога

    Защото сте кухи

    12:44 05.02.2026

  • 9 АААА ДАААА.

    Генерален спонсор. А НЕ СОБСТВЕНИК НОВ. СОБСТВЕНИКА СИ ОСТАВА СЪЩИЯТ МАЖУРЕТКАТА НА ШИШ И ТУУУПАКА. СЛЕД СЛЕДВАЩОТО СРИВАНЕ СРЕЩУ ЛУДОГОРЕЦ ЩЕ ИМА ОЩЕ НОВИНИ.

    12:46 05.02.2026

  • 10 Забравяме ли,

    че Дани е зет на Таки?

    12:53 05.02.2026

  • 11 Глиган

    Вие като сте много умни ,защо оставихте Обора да фалира и Припознахте Литекс.А ние кухите събирахме пари и си спасихме клуба.

    13:11 05.02.2026

  • 12 Борис

    Дано наистина да намерят сериозен спонсор, защото се вижда ясно че с попълнения от Ботев и Локомотив целите няма как да се постигнат. Трябват много пари за качествени попълнения. Сегашния спонсор направи изключително много за Левски, но и неговите възможности не са достатъчни за задачите които си поставя отбора.

    13:19 05.02.2026

  • 13 Левскар

    Недейте да пишете такива хубави неща за Левски ,че Припознатите им се пресира.

    13:19 05.02.2026

  • 17 Глухо прав си.

    НО ТОВА ГО КАЖИ НАПИШИ НА ЕДИН И МНОГО ДРУГИ ОБСЕБЕНИ ОТ ТАНАС ОРБИТАЛНИЯ. ДА НИЕ СПАСИХМЕ ОТБОРА И МЪРИ СЪС УМЕНИЕ И АКЪЛ. А ТИЯ ПО ГОРЕ САМО ЛАЯТ Насо спаси отбора от фалит. Но не пишат нищо за тууупа и шиша. След като ние ФЕНОВЕТЕ СПАСИХМЕ ОТБОРА те се присламчиха и се дуеха гласове искаха и мажоретка им ги даде.

    15:14 05.02.2026

