Левски в напреднали разговори за нов генерален спонсор – Боримиров разкрива подробности

Футболният клуб Левски е на прага на сключване на мащабно спонсорско партньорство, разкри изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров в интервю за „Мач Телеграф“ и подкаста „МачКаст“. По думите му, ръководството на столичния гранд води активни преговори с няколко утвърдени компании, които проявяват сериозен интерес към позицията на генерален спонсор.

"Разговаряме с няколко сериозни компании за генерален спонсор, така че може би до един месец, хайде да не влизам чак в такава конкретика, ще има яснота по въпроса. Когато виждаш, че един клуб върви в положителна посока, всеки рекламодател иска да се присъедини към успеха", сподели Боримиров.

Въпреки неуспеха във финала за Суперкупата на България, където Левски отстъпи с минималното 0:1 на Лудогорец, от „Герена“ са категорични, че поражението няма да се отрази негативно на представянето на отбора в предстоящите срещи от efbet Лига. Ръководството и треньорският щаб остават фокусирани върху целите си за новия сезон и вярват, че с подкрепата на нов спонсор ще затвърдят позициите си сред водещите клубове в страната.

Очаква се в близките седмици да има повече яснота около бъдещето на спонсорските отношения на Левски, което със сигурност ще донесе допълнителна стабилност и възможности за развитие на клуба.