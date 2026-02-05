Филип Кръстев се присъедини към Гьозтепе и отново ще работи със Станимир Стоилов

Българският национал Филип Кръстев официално подсили редиците на турския Гьозтепе, като ще се събере отново със своя добре познат наставник Станимир Стоилов. 24-годишният полузащитник пристига в измирския клуб под наем от белгийския Ломел до края на сезона, а при впечатляващи изяви, турският тим има опция да го привлече за постоянно.

Кръстев вече се намира в Турция, където премина успешно медицинските тестове и финализира личните си условия с "жълто-червените". Очаква се официалното представяне на българина да се състои в следващите часове, като той ще заеме мястото на напусналия Жуниор Олайтан, който по-рано премина в Бешикташ.

През есенния полусезон талантливият халф носеше екипа на Оксфорд Юнайтед в английската Лига 1, където записа 16 двубоя, реализира едно попадение и асистира за още един гол. Сега Кръстев е на прага на ново предизвикателство, а дебютът му за Гьозтепе може да се случи още тази неделя при гостуването на Коняспор.

Филип Кръстев вече има изградена връзка със Станимир Стоилов, който го привлече в Левски през 2022 година. В "синия" екип полузащитникът изигра 56 мача, отбеляза 12 гола и подаде за още 11. Освен за Левски, Кръстев е защитавал цветовете на Славия, Троа, Камбуур, Лос Анджелис ФК и Цволе.

С привличането на Кръстев, Гьозтепе продължава да подсилва състава си през зимния трансферен прозорец. Българинът е шестото ново попълнение за клуба, след като към отбора вече се присъединиха Алекси Антунес, Гилерме Луиз, Же, Шамил Йозтюрк и Муса Мохамед.