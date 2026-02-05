Новини
Филип Кръстев се присъедини към Гьозтепе и отново ще работи със Станимир Стоилов

5 Февруари, 2026 12:08 878 5

Очаква се той да внесе свежест и креативност в халфовата линия на тима

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Филип Кръстев официално подсили редиците на турския Гьозтепе, като ще се събере отново със своя добре познат наставник Станимир Стоилов. 24-годишният полузащитник пристига в измирския клуб под наем от белгийския Ломел до края на сезона, а при впечатляващи изяви, турският тим има опция да го привлече за постоянно.

Кръстев вече се намира в Турция, където премина успешно медицинските тестове и финализира личните си условия с "жълто-червените". Очаква се официалното представяне на българина да се състои в следващите часове, като той ще заеме мястото на напусналия Жуниор Олайтан, който по-рано премина в Бешикташ.

През есенния полусезон талантливият халф носеше екипа на Оксфорд Юнайтед в английската Лига 1, където записа 16 двубоя, реализира едно попадение и асистира за още един гол. Сега Кръстев е на прага на ново предизвикателство, а дебютът му за Гьозтепе може да се случи още тази неделя при гостуването на Коняспор.

Филип Кръстев вече има изградена връзка със Станимир Стоилов, който го привлече в Левски през 2022 година. В "синия" екип полузащитникът изигра 56 мача, отбеляза 12 гола и подаде за още 11. Освен за Левски, Кръстев е защитавал цветовете на Славия, Троа, Камбуур, Лос Анджелис ФК и Цволе.

С привличането на Кръстев, Гьозтепе продължава да подсилва състава си през зимния трансферен прозорец. Българинът е шестото ново попълнение за клуба, след като към отбора вече се присъединиха Алекси Антунес, Гилерме Луиз, Же, Шамил Йозтюрк и Муса Мохамед.


  • 1 МЪРИ Е БЪЛГАРИН.

    4 4 Отговор
    И милее за българското. Не е танас зависимият. ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ИЗБЯГАХА ОТ ОТБОРА НА АПОСТОЛА. ПОЗОР. И сега започвайте менти левскари... Той не е българин а СИг@@н. ТОВА МОМЧЕ Е ПО ГОЛЯМ БЪЛГАРИН ОТ ВАС.

    Коментиран от #3, #4

    12:40 05.02.2026

  • 2 Красимир Петров

    4 2 Отговор
    А кой е Филип Кръстев

    12:44 05.02.2026

  • 3 И тоз звИзда

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "МЪРИ Е БЪЛГАРИН.":

    Не мърсете името на Апостола! ФК Кухи рога

    12:50 05.02.2026

  • 4 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "МЪРИ Е БЪЛГАРИН.":

    Мъри е интересчия, ако милее за българското щеше да си стои в България. А Наско Сираков ми е отбелязъл 165 гола за ЛЕВСКИ!

    13:24 05.02.2026

  • 5 Синята лавина

    1 2 Отговор
    Предател! Като разкрият Мъриньо, ще го последва в Аскуву

    14:38 05.02.2026

