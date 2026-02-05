Новини
Трент Александър-Арнолд се завръща в игра за Реал Мадрид

5 Февруари, 2026 14:37 586 0

Десният защитник вече е напълно възстановен от мускулната травма

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълго отсъствие от терените, английският национал Трент Александър-Арнолд отново е на разположение на Реал Мадрид. Десният защитник, който премина в испанския гранд от Ливърпул, вече е напълно възстановен от мускулната травма, която го извади от строя през последните месеци.

Новината идва точно навреме за "белия балет", който тази неделя гостува на Валенсия в ключов сблъсък от Ла Лига. Старши треньорът Алваро Арбелоа ще може да разчита на Александър-Арнолд, който се очаква да подсили защитата на мадридчани и да внесе свежест по десния фланг.

Пристигането на Трент в Реал Мадрид не бе белязано от късмет – серия от травми ограничиха участието му до едва 11 срещи във всички турнири, като той записа само една асистенция. Последната му поява на терена датира от началото на декември, когато се изправи срещу Атлетик Билбао. Сега обаче, след интензивна рехабилитация и усилени тренировки, Александър-Арнолд е готов да се завърне с нови сили и амбиции.


