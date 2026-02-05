Новини
Рахийм Стърлинг отказал трансфер в Турция

5 Февруари, 2026 19:29 824 0

Рахийм Стърлинг е свободен агент, след като разтрогна договора си с Челси

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е отказал да премине в турския Самсунспор. Двете страни са водили преговори, но в крайна сметка нападателят е отхвърлил възможността да премине в южната ни съседка.

"Имаше работа по трансфера на Рахйм Стерлинг, беше постигнат значителен напредък по този въпрос. Т.е. докато всичко вървеше към споразумение, по-късно трансферът се провали, защото футболистът не искаше да идва в Турция", каза говорителят на турския клуб Суат Чакър.

Рахийм Стърлинг е свободен агент, след като разтрогна договора си с Челси.

От началото на сезона той не е записал нито една минута.


