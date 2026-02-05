Рахийм Стърлинг отказал трансфер в Турция

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е отказал да премине в турския Самсунспор. Двете страни са водили преговори, но в крайна сметка нападателят е отхвърлил възможността да премине в южната ни съседка.

"Имаше работа по трансфера на Рахйм Стерлинг, беше постигнат значителен напредък по този въпрос. Т.е. докато всичко вървеше към споразумение, по-късно трансферът се провали, защото футболистът не искаше да идва в Турция", каза говорителят на турския клуб Суат Чакър.

Рахийм Стърлинг е свободен агент, след като разтрогна договора си с Челси.

От началото на сезона той не е записал нито една минута.

👉 Raheem Sterling & Samsunspor



💬 "Raheem Sterling transferiyle ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu."



🔴 Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü… pic.twitter.com/qhZt33uvMx — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 5, 2026