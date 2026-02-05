Новини
Огромно признание за Александър Везенков

5 Февруари, 2026 21:28 1 307 6

Подгони Никола Миротич

Огромно признание за Александър Везенков - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Напълно заслужено, с оглед на силното начало на 2026 г., Александър Везенков беше избран за MVP на месеца в Евролигата.

През януари Олимпиакос изигра 7 двубоя в Европа, като спечели 6 от тях, а именно Везенков беше с основна заслуга за успехите.

Наградата за януари обхваща мачовете, състояли се от 19-и до 25-и кръг, в които българинът записваше средно по 23,6 точки на мач.

С 20-е си тройки той е на първо място в лигата за този период, а почти перфектните му показатели от наказателната линия (29 от 30) подчертават неговата забележителна ефективност.

Везенков също така имаше средно по 6,7 борби на двубой, което го нарежда на осмо място за месеца, и постигна най-високия плюс/минус сред играчите, които участваха във всичките седем кръга (+11,7).

Това е петата награда за MVP на месеца за Везенков, с което той изравнява Майк Джеймс на второ място в класацията за всички времена. Само Никола Миротич, който е със седем приза и понастощем е в Монако, е с повече.


  • 4 Къде

    0 0 Отговор
    В Щатите ли?

    21:52 05.02.2026

  • 5 урко

    1 0 Отговор
    Правете филм и за него...

    22:24 05.02.2026

  • 6 А дано

    0 0 Отговор
    ...и от НБА го оценят...

    23:30 05.02.2026

