От шампион на Англия до борба за оцеляване: Лестър е заплашен от изпадане в трета дивизия

През 2016 година Лестър шокира футболния свят, като спечели титлата във Висшата лига под ръководството на Клаудио Раниери. Десетилетие по-късно обаче клубът се намира в напълно противоположна ситуация и реално рискува да изпадне в трета дивизия на английския футбол.

След като изпадна от Премиър лийг през миналия сезон, Лестър сега получи наказание от шест отнети точки заради нарушение на финансовите правила. Санкцията прати отбора на 20-о място в Чемпиъншип, като тимът остава над зоната на изпадащите единствено благодарение на по-добра голова разлика.

Независима комисия е установила, че клубът е превишил допустимия праг по правилата за печалба и устойчивост за тригодишния период до сезон 2023/24 с близо 21 милиона паунда (над 24 милиона евро). За периода между сезоните 2021/22 и 2023/24 Лестър е натрупал загуби, надхвърлящи 200 милиона паунда.

От клуба определиха наказанието като „непропорционално“, подчертавайки, че не са били взети предвид представените смекчаващи обстоятелства. Междувременно „лисиците“ се намират и в сериозна спортна нестабилност – след уволнението на Марти Сифуентес миналия месец тимът е без постоянен старши треньор и загуби последните си четири шампионатни срещи.

След триумфа във ФА Къп през 2021 година и последвалото изпадане в Чемпиъншип през 2023-а, Лестър успя бързо да се върне в елита под ръководството на Енцо Мареска. Новата деградация обаче отново върна клуба назад и отвори пътя към настоящата криза, карайки феновете с носталгия да се обръщат към славното минало, за да не гледат мрачното настояще.