Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аталанта разпиля Ювентус и е на 1/2-финал за Купата на Италия

Аталанта разпиля Ювентус и е на 1/2-финал за Купата на Италия

6 Февруари, 2026 06:45 909 0

  • аталанта-
  • ювентус-
  • футбол-
  • купата на краля

В следващата фаза бергамаските ще се изправят срещу победителя от двойката Болоня - Лацио

Аталанта разпиля Ювентус и е на 1/2-финал за Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Аталанта разби у дома Ювентус с 3:0 и се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Италия. В следващата фаза бергамаските ще се изправят срещу победителя от двойката Болоня - Лацио.

Аталанта разпиля Ювентус и е на 1/2-финал за Купата на Италия

Ювентус започна по-активно в срещата, но първото попадение бе на сметката на Аталанта. Бремер игра с ръка в наказателното поле и домакините получиха дузпа, която Джанлука Скамака реализира.

По-чистите положения продължиха да са на сметката на Юве, но ефективността бе на страната на бергамаските. В 77-ата минута Камал Сюлеймана връхлетя отскочила топка и вкара за 2:0.

Аталанта разпиля Ювентус и е на 1/2-финал за Купата на Италия

Осем минути след това интригата бе окончателно убита. Марио Пашалич овладя чудесно подаване на Никола Кръстович и с изстрел в долния десен ъгъл оформи крайното 3:0 в полза на Аталанта.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове