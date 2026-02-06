Аталанта разпиля Ювентус и е на 1/2-финал за Купата на Италия

Аталанта разби у дома Ювентус с 3:0 и се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Италия. В следващата фаза бергамаските ще се изправят срещу победителя от двойката Болоня - Лацио.

Ювентус започна по-активно в срещата, но първото попадение бе на сметката на Аталанта. Бремер игра с ръка в наказателното поле и домакините получиха дузпа, която Джанлука Скамака реализира.

По-чистите положения продължиха да са на сметката на Юве, но ефективността бе на страната на бергамаските. В 77-ата минута Камал Сюлеймана връхлетя отскочила топка и вкара за 2:0.

Осем минути след това интригата бе окончателно убита. Марио Пашалич овладя чудесно подаване на Никола Кръстович и с изстрел в долния десен ъгъл оформи крайното 3:0 в полза на Аталанта.