Новият президент на Барселона ще е човекът, който каза на Лапорта да назначи Гуардиола

Следващият понеделник ще се проведе заседание на Управителния съвет на Барселона, на което ще бъдат насрочени изборите за президент на клуба на 15 март.

Тогава Жоан Лапорта и част от неговия Управителен съвет ще подадат оставка, защото ще се кандидатират за избори. На тази среща ще бъде обявен и новият президент на Барселона. Неговото име е Рафаел Юсте. Той ще заеме тази позиция до 1 юли, датата, на която президентът, избран на изборите, ще встъпи в длъжност.

Мнозина се чудят кой е Рафа Юсте, човекът, който ще ръководи клуба през следващите пет месеца. В момента той е първи вицепрезидент на Барселона и отговаря за цялата спортна дейност на организацията.

Но връзката му с Жоан Лапорта е много по-силна, тъй като той е човек с абсолютна лоялност към президента, нещо, което адвокатът цени изключително много.

Те са приятели през целия си живот. Двамата се запознават в училището в Барселона, когато са само на 5 години. Оттогава между тях се е изградило голямо приятелство. Юсте вече беше директор в Барселона в първия етап на Лапорта като президент, като се присъедини към клуба през 2005 г. след напускането на Сандро Росел и Хосе Мария Бартомеу. В края на този мандат Юсте отговаряше за управлението на цялата спортна дейност.

Той е дискретен човек, който винаги е подкрепял президента. И му е давал съвети. Като подписването на Гуардиола като треньор на първия отбор, след като го следваше цял сезон, когато той водеше резервния тим в Трета дивизия. "Бях поддръжник на решението на Лапорта да го назначи за треньор", каза той в интервю за La Vanguardia.

Юсте има и важна бизнес кариера на частно ниво. Той е основател на AQIPA Iberia и консултант, специализиран в международната търговия. От 1983 г. развива търговската си дейност в Европа, Съединените щати, Африка, Канада, Азия и Южна Америка.

Той е имал бизнес с Лапорта в различни компании. Те бяха партньори в компанията Core Store SL, тясно свързана с Реус Депортиво. В момента има открито разследване за предполагаема измама. Първоначално жалбата беше отхвърлена, но впоследствие прокуратурата отново започна да я разглежда.

Рафа Юсте ще поеме ръководството на клуба в понеделник, но няма да може да взема най-важните решения. Временните президенти, в случай на избори, имат ограничена власт за действие и тяхната цел е да запазят правилното функциониране на клуба без да вземат стратегически решения или да поемат ангажименти с висока икономическа цена.