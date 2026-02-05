Новини
Експериментът на Монако с Погба ще приключи бързо?

5 Февруари, 2026 17:44 879 3

32-годишният полузащитник е изваден от разширения списък с играчи, който клубът ще подаде в УЕФА

Снимка: БГНЕС
Бившият френски национал Пол Погба няма да бъде на разположение на Монако за елиминационната фаза на Шампионската лига. Според информация на авторитетното френско издание L’Equipe, 32-годишният полузащитник е изваден от разширения списък с играчи, който клубът ще подаде в УЕФА, решение, възприемано като ясен сигнал към френския национал.

Основната причина за отсъствието на Погба е продължаващото му възстановяване от контузия в прасеца, която все още не му позволява да се върне към пълноценни тренировки и състезателна форма. Рехабилитационният процес се оказва по-дълъг и по-сложен от първоначално очакваното, а към момента липсва конкретен хоризонт за завръщането му на терена.

Изпълнителният директор на Монако Тиаго Скуро потвърди ситуацията около състоянието на халфа, като подчерта, че медицинският щаб продължава да работи по възстановяването му.

„Процесът по рехабилитация на Пол все още е в ход, но до момента не е определена дата за завръщането му“, заяви Скуро, цитиран от френските медии.

Дебютният сезон на Погба в Лига 1 до този момент може да бъде определен като сериозно разочарование. Престоят му в Княжеството е белязан от поредица от физически проблеми и неосъществени опити за завръщане в оптимална форма. Полузащитникът е записал едва три участия с екипа на Монако, далеч под очакванията, съпътствали трансфера му.

Освен Погба, от състава на монегаските за мачовете от Шампионската лига отпадат още двама футболисти, но тяхното отсъствие не представлява изненада. Такуми Минамино и Мохамед Салису продължават възстановяването си от тежки контузии на кръстните връзки и също няма да бъдат на разположение на треньорския щаб.В същото време Монако предприе промени в групата за европейските двубои, като включи няколко нови имена. В разширения списък за Шампионската лига попадат Крепин Диата, както и привлечените през зимния трансферен прозорец Симон Адингра и Вут Фаес.

В плейофния кръг на Шампионската лига този месец Монако ще се изправи срещу действащия европейски шампион Пари Сен Жермен.


