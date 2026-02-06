Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА среща Арда, без право на грешка

ЦСКА среща Арда, без право на грешка

6 Февруари, 2026 09:28 930 4

  • цска-
  • футбол-
  • арда

Срещата на националния стадион „Васил Левски“ е днес от 17:45 часа

ЦСКА среща Арда, без право на грешка - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Отборът на ЦСКА приема тима на Арда в първи мач за двата тима от пролетния дял efbet лига. Срещата на националния стадион „Васил Левски“ е днес от 17:45 часа.

В последните си две контроли тимът на Христо Янев победи Дунав Русе с 3:1 и корейския Гангуон с 5:2. Преди това отборът не успя да постигне положителен резултат, но играта се нравеше на специалиста – и това е далеч по-важно. ЦСКА привлече шест нови попълнения, които проведоха пълноценна подготовка с тима още преди лагера в Анталия.

В класирането „червените“ заемат пето място с 31 точки, само на две от четвъртия Черно море.

Арда също приключи подготовката си с два успеха – над Уфа с 2:1 срещу Нефтчи Фаргона с 1:0. Тимовете тренираха близо един до друг, а наставникът на родопчани Александър Тунчев дори изгледа контрола на ЦСКА на живо. Така той е наясно какво може да очаква от съперника – и обратното също важи. Арда стартира новата 2026 с амбицията да повтори класирането си за Европа от миналата година, но сегашното 10-о място е далеч от очакванията. Отборът е на точка под чертата за групата, която ще излъчи участник в баража – ключов момент, както се оказа миналият сезон.

През този сезон Арда вече победи ЦСКА с 1:0. Миналата година двата тима се срещнаха четири пъти: в началото кърджалийци надвиха „червените“ с 2:1, а „армейците“ отвърнаха с два успеха през февруари (2:0 и 2:1), единият от които за Купата. В последния мач за сезона Арда съкруши ЦСКА след дузпи и се класира за Лига на конференциите.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИПОЗНАВАЧ

    3 4 Отговор
    Успех на червените с оранжеви корени!

    10:38 06.02.2026

  • 2 Артилерист

    1 1 Отговор
    ЦСКА се възражда. Той трябва да победи за да тръгне полусезана за него в правилната посока. Успех, арменци!

    Коментиран от #3

    10:47 06.02.2026

  • 3 Левски 1914

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Ще се възроди, когато цъфнат налъмите!

    11:09 06.02.2026

  • 4 Курдо Коленков

    1 0 Отговор
    Успех за Арда!

    12:17 06.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове