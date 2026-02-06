ЦСКА среща Арда, без право на грешка

Отборът на ЦСКА приема тима на Арда в първи мач за двата тима от пролетния дял efbet лига. Срещата на националния стадион „Васил Левски“ е днес от 17:45 часа.

В последните си две контроли тимът на Христо Янев победи Дунав Русе с 3:1 и корейския Гангуон с 5:2. Преди това отборът не успя да постигне положителен резултат, но играта се нравеше на специалиста – и това е далеч по-важно. ЦСКА привлече шест нови попълнения, които проведоха пълноценна подготовка с тима още преди лагера в Анталия.

В класирането „червените“ заемат пето място с 31 точки, само на две от четвъртия Черно море.

Арда също приключи подготовката си с два успеха – над Уфа с 2:1 срещу Нефтчи Фаргона с 1:0. Тимовете тренираха близо един до друг, а наставникът на родопчани Александър Тунчев дори изгледа контрола на ЦСКА на живо. Така той е наясно какво може да очаква от съперника – и обратното също важи. Арда стартира новата 2026 с амбицията да повтори класирането си за Европа от миналата година, но сегашното 10-о място е далеч от очакванията. Отборът е на точка под чертата за групата, която ще излъчи участник в баража – ключов момент, както се оказа миналият сезон.

През този сезон Арда вече победи ЦСКА с 1:0. Миналата година двата тима се срещнаха четири пъти: в началото кърджалийци надвиха „червените“ с 2:1, а „армейците“ отвърнаха с два успеха през февруари (2:0 и 2:1), единият от които за Купата. В последния мач за сезона Арда съкруши ЦСКА след дузпи и се класира за Лига на конференциите.