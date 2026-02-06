Новини
Журналист от Аржентина: ЦСКА предложили 10 милиона за талант на Бока Хуниорс

Журналист от Аржентина: ЦСКА предложили 10 милиона за талант на Бока Хуниорс

6 Февруари, 2026 11:59

„Червените“ са искали да вземат младия защитник Лаутаро Ди Лол

Павел Ковачев

Аржентинският гранд Бока Хуниорс е отказал оферта от родния ЦСКА на стойност 10 милиона долара? Поне това твърди местният журналист Николас Фигероа, пише Мач Телеграф.

„Червените“ са искали да вземат младия защитник Лаутаро Ди Лоло, който е на 21 години и е оценяван от портала Transfermarkt на 6 милиона евро.

Твърди се, че ЦСКА опитал да изкуши аржентинския колос с 4 милиона под формата на бонуси и 30% от трансферната сума при следващ трансфер. Офертата обаче се сторила неподходяща за Бока Хуниорс.


  • 1 Бибитко от Банкя

    2 3 Отговор
    Защо един млад талант трябва да се самопогуби в най-слабото на планетата българско футболно първенство?

    Коментиран от #3

    12:10 06.02.2026

  • 2 Курдо Коленков

    2 3 Отговор
    И от къде свинете имат 10 милиона?

    Коментиран от #4

    12:15 06.02.2026

  • 3 Коуега

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бибитко от Банкя":

    Тук продават дрога,не играят футбол. Откъде толкова пари за такива заплати?

    12:15 06.02.2026

  • 4 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Курдо Коленков":

    Родния цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА и да ощети държавата с 30 и няколко милиона лева!

    Коментиран от #5, #7

    12:42 06.02.2026

  • 5 Жен-шен

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Ти Сигурен ли си! Що то аз за Божков и 16 млн Съм! ⁸

    Коментиран от #6

    12:54 06.02.2026

  • 6 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Жен-шен":

    Ами Ганчев ако си иска парите , Папазки , вие какво правите? Но е факт , че един път ощетихте държавата!

    Коментиран от #8

    12:58 06.02.2026

  • 7 Сегашният

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Собственик на чорбата, няма нищо общо с тогава! Ти там превеждай пари🤑💸💵💴💶💰💳 на обора за нови говедa.!

    13:01 06.02.2026

  • 8 Мислиш ли, че Ганчев

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Левски 1914":

    Не си е взел парите? Или, че това Папазки ли беше, не си е отправил нещата с договор и квото трябва? Този е заможен човек и не глупав. Ти си на ниво 80-те години,кой знае какъв бой си ял, когат си подсмърчал край чорбарския стадион, когато играеха с европейски шампиони. Той о мустакат бай Ганьо, каза, че няма да търси пари... Ама..

    Коментиран от #9

    13:24 06.02.2026

  • 9 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мислиш ли, че Ганчев":

    Важното е че цска ФАЛИРА и сега на армията играят доведения Литекс с маркетингова цел обединен с Етрополе.

    Коментиран от #10, #11

    14:25 06.02.2026

  • 10 Какво пушиш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Кажи ми ?

    15:44 06.02.2026

  • 11 Хаха😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Не си умен човек....

    17:02 06.02.2026

  • 12 Честен евроатлантик

    0 0 Отговор
    До Левски 1914.а вие с колко сте ощетили бюджета 5 години държавата и НАП ви държат изкуствено в А групата

    17:40 06.02.2026

  • 13 Реалист

    0 0 Отговор
    Неграмотници те от геренбахче да се информират кои отбори от Франция и Италия ползват също друг лиценз за да играят в елита си и това не ги прави друг отбор както и ЦСКА а Литекс си съществува и играе във долните групи инак нямаше да го има

    17:44 06.02.2026

