Журналист от Аржентина: ЦСКА предложили 10 милиона за талант на Бока Хуниорс

Аржентинският гранд Бока Хуниорс е отказал оферта от родния ЦСКА на стойност 10 милиона долара? Поне това твърди местният журналист Николас Фигероа, пише Мач Телеграф.
„Червените“ са искали да вземат младия защитник Лаутаро Ди Лоло, който е на 21 години и е оценяван от портала Transfermarkt на 6 милиона евро.
Твърди се, че ЦСКА опитал да изкуши аржентинския колос с 4 милиона под формата на бонуси и 30% от трансферната сума при следващ трансфер. Офертата обаче се сторила неподходяща за Бока Хуниорс.
1 Бибитко от Банкя
12:10 06.02.2026
12:10 06.02.2026
2 Курдо Коленков
12:15 06.02.2026
12:15 06.02.2026
3 Коуега
До коментар #1 от "Бибитко от Банкя":Тук продават дрога,не играят футбол. Откъде толкова пари за такива заплати?
12:15 06.02.2026
4 Левски 1914
До коментар #2 от "Курдо Коленков":Родния цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА и да ощети държавата с 30 и няколко милиона лева!
12:42 06.02.2026
12:42 06.02.2026
5 Жен-шен
До коментар #4 от "Левски 1914":Ти Сигурен ли си! Що то аз за Божков и 16 млн Съм! ⁸
12:54 06.02.2026
12:54 06.02.2026
6 Левски 1914
До коментар #5 от "Жен-шен":Ами Ганчев ако си иска парите , Папазки , вие какво правите? Но е факт , че един път ощетихте държавата!
12:58 06.02.2026
12:58 06.02.2026
7 Сегашният
До коментар #4 от "Левски 1914":Собственик на чорбата, няма нищо общо с тогава! Ти там превеждай пари🤑💸💵💴💶💰💳 на обора за нови говедa.!
13:01 06.02.2026
8 Мислиш ли, че Ганчев
До коментар #6 от "Левски 1914":Не си е взел парите? Или, че това Папазки ли беше, не си е отправил нещата с договор и квото трябва? Този е заможен човек и не глупав. Ти си на ниво 80-те години,кой знае какъв бой си ял, когат си подсмърчал край чорбарския стадион, когато играеха с европейски шампиони. Той о мустакат бай Ганьо, каза, че няма да търси пари... Ама..
13:24 06.02.2026
13:24 06.02.2026
9 Левски 1914
До коментар #8 от "Мислиш ли, че Ганчев":Важното е че цска ФАЛИРА и сега на армията играят доведения Литекс с маркетингова цел обединен с Етрополе.
14:25 06.02.2026
14:25 06.02.2026
10 Какво пушиш
До коментар #9 от "Левски 1914":Кажи ми ?
15:44 06.02.2026
11 Хаха😂😂
До коментар #9 от "Левски 1914":Не си умен човек....
17:02 06.02.2026
