Журналист от Аржентина: ЦСКА предложили 10 милиона за талант на Бока Хуниорс

Аржентинският гранд Бока Хуниорс е отказал оферта от родния ЦСКА на стойност 10 милиона долара? Поне това твърди местният журналист Николас Фигероа, пише Мач Телеграф.

„Червените“ са искали да вземат младия защитник Лаутаро Ди Лоло, който е на 21 години и е оценяван от портала Transfermarkt на 6 милиона евро.

Твърди се, че ЦСКА опитал да изкуши аржентинския колос с 4 милиона под формата на бонуси и 30% от трансферната сума при следващ трансфер. Офертата обаче се сторила неподходяща за Бока Хуниорс.