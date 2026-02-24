Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Барселона осъществи впечатляващ трансфер: 16-годишният английски талант Аджай Таварес вече е част от каталунците

24 Февруари, 2026 11:41 671 1

Футболистът вече премина успешно медицинските тестове и официално подписа договор с испанския колос

Барселона осъществи впечатляващ трансфер: 16-годишният английски талант Аджай Таварес вече е част от каталунците - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отново демонстрира нюха си към младите футболни дарования, като официално привлече 16-годишния английски вундеркинд Аджай Таварес. След дълга сага, изпълнена с административни препятствия и бюрократични спънки, каталунският гранд най-сетне финализира сделката с Норич Сити и приветства крилото в своята академия

След седмици на интензивни преговори и изчакване на зелена светлина от ФИФА, Барса успя да уреди всички необходими документи за трансфера на младия англичанин. Таварес вече премина успешно медицинските тестове в Барселона и официално подписа договор с испанския колос.

Макар да е едва на 16 години, Аджай Таварес вече се отличава с изключителна физика и зрялост на терена. Той е част от юношеските национални формации на Англия, а притежаването на португалски паспорт му даде възможност да напусне Великобритания преди да навърши пълнолетие – ход, който се оказа ключов за осъществяването на трансфера.

Изявите на Таварес в Норич не останаха незабелязани – младокът впечатли с играта си срещу по-големи съперници и бързо привлече вниманието на европейските грандове. Барселона обаче действа светкавично и си осигури подписа на един от най-обещаващите таланти на Острова.

Първоначално Таварес ще се присъедини към юношеския тим на каталунците, воден от Пол Планас, където ще има възможност да се адаптира към испанския стил на игра. В перспектива се предвижда и включването му в тренировките на Барса Атлетик под ръководството на Белети – стъпка, която ще ускори развитието му и ще го подготви за голямата сцена.


  • 1 сър аджай

    0 0 Отговор
    типичния англичанин рус с бяла кожа …

    12:53 24.02.2026

