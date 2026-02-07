Четвърти пореден успех Ман Юнайтед при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

Манчестър Юнайтед постигна успех с 2:0 срещу Тотнъм в мач от 25-ия кръг на Премиър лийг. Това бе четвърти пореден успех за “червените дяволи” под ръководството на Майкъл Карик, който наследи Рубен Аморим и още в първите си четири двубоя успя да подобри най-добрата поредица от положителни резултати под ръководството на португалеца. Брайън Мбемо (38’) и Бруно Фернандеш (81’) донесоха успеха за домакините, но от решително значение бе изгонването на Кристиан Ромеро (29’) за фал срещу Каземиро. С този успех те се доближиха на две точки от Астън Вила, но бирмингамци ще играят по-късно днес.

Домакините успяха да осъществят първата си добра атака още преди изминаването на минута игра. Амад Диало успя да спре топката и да подаде към Бруно Фернандеш, койот от своя страна намери Мбемо, но ударът на нападателя премина над вратата. В 4-ата минута Сене Ламенс излезе, за да пресече една дълга топка, но изчистването му попадна право в краката на Конър Галахър. Полузащитникът се оказа в добра позиция и можеше да отправи опасен изстрел, но бе моментално фаулиран от Люк Шоу. Постепенно футболистите на Майкъл Карик поеха по-голям контрол над топката и разиграваха в по-дълги периоди от време. В 10-ата минута Каземиро отправи опасен изстрел, но Гулиелмо Викарио се намеси отлично. Малко след това и Галахър се измъкна зад гърба на Лисандро Мартинес, но не успя да намери добре топката и Ламенс спаси.

Тотнъм отговори след десетата минута, когато успя да изравни играта и да предложи по-дълги разигравания в противниковата половина. След четвърт час игра “шпорите” създадоха две добри ситуации в рамките на минута. Първо центриране от десния фланг бе достигнато от Чави Симонс, но той бе блокиран. Последва подаване отляво към Соланке, но той също не получи възможно да стреля отблизо. В 20-ата минута Матеус Куня получи в добра позиция след бърза атака и стреля без замисляне, но кълбото премина покрай левия стълб на гостите. В средата на първата част Амад проби от фланга и пусна отлично подаване към Бруно Фернандеш, но португалецът не успя да намери вратата.

В 25-ата минута Матеус Куня поиска дузпа, но реферът Майкъл Оливър даде знак, че такова няма. Последвалите повторения показаха, че контакт има, но той е извън наказателното поле. В 29-ата минута Каземиро отне и опита да пробие, но бе фаулиран доста грубо от Кристиан Ромеро. Съдията не се поколеба и веднага вдигна червен картон на аржентинеца.

Томас Франк веднага взе мерки и замени Уилсън Одобер с Раду Драгушин. В 38-ата минута “червените дяволи” изпълниха първия си ъглов удар в двубоя и именно след заучено отиграване Мбемо стреля от границата на наказателното поле, отбелязвайки за 1:0. Това бе осми гол за Манчестър Юнайтед от статично положение от началото на сезона.

Само две минути по-късно отново след статично положение центриране на голмайстора дойде изключително удобно за Каземиро, но този път Викарио направи отлично спасяване. В 47-ата минута на добавеното време на първата част отлично подаване на бразилеца зад гърба на отбраната на лондончани остави Амад Диало очи в очи с Гулиелмо Викарио, но италианският страж се придвижи много бързо и спаси.

Втората част започна с надмощия на Манчестър Юнайтед. В 49-ата минута центриране в пеналта стигна до Люк Шоу, който върна успоредно към Амад Диало. Крилото вкара в опразнената врата, но веднага бе вдигната засада. Футболистите на Тотнъм опитаха да изнесат в следващите минути в малко по-предни позиции, стигайки до нарушение от опасна позиция пред наказателното поле. Изпълнението не донесе желаната опасност за вратата на Ламенс. Последваха два последователни удара на Люк Шоу и Диого Далот, блокирани от Викарио. Домакините стигнаха до корнер, при чието изпълнение Мики ван де Вен задържа Хари Магуайр, но Майкъл Оливър направи жест играта да продължи.

Домакините осъществиха отлична преса в 67-ата минута, когато Бруно Фернандеш успя да пресече подаване на Викарио и след хубаво разиграване Матеус Куня отбеляза гол, който бе отменен отново поради засада. Четвърт час преди края на срещата Бенямин Шешко влезе на мястото на Матеус Куня. В 82-ата минута центриране на Мбемо от фланга бе насочено именно към Шешко, словенецът не успя да играе с топката, но от задна позиция Бруно Фернандеш се появи и отбеляза за 2:0. Това бе участие в гол номер 200 с екипа на “червените дяволи” за португалеца.

С този успех Манчестър Юнайтед се доближи на две точки от третия Астън Вила и на три от втория Манчестър Сити. За Тотнъм това бе седми пореден мач без успех в Премиър лийг. Последният успех на лондончани е в края на декември над Кристъл Палас.